Chcieli zaprotestować, pomazali kościół Sagrada Familia

Do incydentu z udziałem dwóch osób z organizacji Futuro Vegetal doszło 31 sierpnia. "Obrzuciliśmy fasadę Sagrada Familia kolorowym proszkiem, aby zaprotestować przeciwko współudziałowi różnych rządów w pożarach, które spustoszyły Półwysep Iberyjski tego lata" - czytamy we wpisie na platformie X.
Na opublikowanym nagraniu widzimy zatrzymania osób, które zniszczyły fasadę kościoła, a które wznosiły okrzyki: "Sprawiedliwość klimatyczna!".
W poniedziałkowym wpisie organizacji przekonywano, że osoby te "nie są wandalami ani terrorystami". "Używamy materiałów zmywalnych, takich jak sok z buraków lub tempera na bazie wody" - zapewniała organizacja.
Kościół Sagrada Familia, według projektu Antoniego Gaudiego, należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Barcelony i Hiszpanii.
Nie pierwszy taki incydent
Aktywiści Futuro Vegetal przykleili się w 2022 roku do obrazów Francisco Goi w Muzeum Prado w Madrycie. Wówczas organizacja zarzuciła w oświadczeniu rządowi premiera Pedro Sancheza brak działań przeciwko zmianom klimatu.
Sanchez ma w poniedziałek ogłosić szczegóły propozycji krajowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych, które zapowiedział podczas sierpniowych pożarów. Ogień strawił w całym kraju około 400 tysięcy hektarów gruntów.
Hiszpańska policja - cytowana przez AFP - poinformowała w ubiegłym roku, że aresztowała 22 członków Futuro Vegetal, w tym dwóch uczestników protestu w Muzeum Prado.
Autorka/Autor: kgr//akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: x.com/FuturoVegetal
Temat: Ocieplenie klimatu