Chcieli zaprotestować, pomazali kościół Sagrada Familia

Sagrada Familia ma zostać ukończona do 2026 roku Źródło: Reuters Archive

Do incydentu z udziałem dwóch osób z organizacji Futuro Vegetal doszło 31 sierpnia. "Obrzuciliśmy fasadę Sagrada Familia kolorowym proszkiem, aby zaprotestować przeciwko współudziałowi różnych rządów w pożarach, które spustoszyły Półwysep Iberyjski tego lata" - czytamy we wpisie na platformie X.

Na opublikowanym nagraniu widzimy zatrzymania osób, które zniszczyły fasadę kościoła, a które wznosiły okrzyki: "Sprawiedliwość klimatyczna!".

Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano

W poniedziałkowym wpisie organizacji przekonywano, że osoby te "nie są wandalami ani terrorystami". "Używamy materiałów zmywalnych, takich jak sok z buraków lub tempera na bazie wody" - zapewniała organizacja.

Kościół Sagrada Familia, według projektu Antoniego Gaudiego, należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Barcelony i Hiszpanii.

Sagrada Familia Źródło: TTstudio / Shutterstock

Nie pierwszy taki incydent

Aktywiści Futuro Vegetal przykleili się w 2022 roku do obrazów Francisco Goi w Muzeum Prado w Madrycie. Wówczas organizacja zarzuciła w oświadczeniu rządowi premiera Pedro Sancheza brak działań przeciwko zmianom klimatu.

Sanchez ma w poniedziałek ogłosić szczegóły propozycji krajowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych, które zapowiedział podczas sierpniowych pożarów. Ogień strawił w całym kraju około 400 tysięcy hektarów gruntów.

Hiszpańska policja - cytowana przez AFP - poinformowała w ubiegłym roku, że aresztowała 22 członków Futuro Vegetal, w tym dwóch uczestników protestu w Muzeum Prado.

