Poszukiwania 19-latka na Teneryfie. Po miesiącu pojawia się nowa nadzieja

Nowy etap poszukiwań na Teneryfie

Holenderska organizacja zapowiedziała, że w trakcie poszukiwań będzie chciała wykorzystać między innymi psy i drony. - Bardzo zależało nam na przyjeździe i pokładamy nadzieję w psach oraz nas w nas samych - mówi BBC Marieke Krans, jedna z wolontariuszek Signi Zoekhonden, zapytana o szanse na odnalezienie Slatera po nieudanych poszukiwaniach władz. - Nasze psy są szkolone do znajdowania ludzi, żywych i martwych, a to nie jedyne ich umiejętności. Potrafią szukać pod wodą i w górach - podkreśliła Krans. - Są naprawdę kreatywne, a to oznacza, że ​​możemy zrobić więcej. Pójdziemy tam, gdzie poprowadzą nas psy - dodała.