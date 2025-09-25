Historyczna misja Japonii. Myśliwce u wybrzeży Bałtyku

Japońskie myśliwce po raz pierwszy w Niemczech Źródło: bundeswehr.de

Bundeswehra napisała w komunikacie, że niemiecko-japońska przyjaźń wzmacnia bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej.

We wtorek piloci japońskich sił powietrznych po raz pierwszy wylądowali swoimi myśliwcami na niemieckiej ziemi, w bazie lotniczej Rostock-Laage. Jak przekazała niemiecka armia, dwa japońskie myśliwce były eskortowane przez eurofightery należące do 73. skrzydła niemieckiego lotnictwa Steinhoff. Japońscy piloci zostali powitani przez głównodowodzącego Sił Powietrznych Niemiec generała Holgera Neumanna.

Dwa japońskie F-15 i dwa eurofightery lecą w formacji u wybrzeży Morza Bałtyckiego Źródło: Christian Timmig/Bundeswehr

Myśliwce F-15 wystartowały z Japonii 14 września w ramach ćwiczeń Atlantic Eagles. Ich trasa prowadziła przez USA, Kanadę i Wielką Brytanię.

Bundeswehra przekazała w komunikacie, że niemieckie i japońskie siły powietrzne kontynuują rozszerzanie współpracy. Wskazała między innymi, że w 2024 roku odbyły się międzynarodowe ćwiczenia Pacific Skies, w których wzięło udział około 140 samolotów z 20 krajów, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa Indo-Pacyfiku.

Dowódcy niemieckich i japońskich sił powietrznych w samolocie A-400M Źródło: Bundeswehr/Johannes Heyn

Jak czytamy, oddziały niemieckich sił powietrznych uczestniczyły w japońskich ćwiczeniach Nippon Skies.

Japońskie myśliwce wylądowały w bazie lotniczej Rostock-Laage Źródło: Bundeswehr/Johannes Heyn

Historyczna misja Japonii

Japoński minister obrony Gen Nakatani poinformował 12 września o wysłaniu przez japońskie Powietrzne Siły Samoobrony (ASDF) po raz pierwszy czterech myśliwców F-15 do Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także Kanady.

Misja potrwa do 1 października. To historyczne rozmieszczenie japońskich maszyn w Europie. Wcześniej myśliwce ASDF były wysyłane w ramach podobnych misji jedynie do Stanów Zjednoczonych, Australii i na Filipiny.

Jak podkreślał na konferencji prasowej szef japońskiego resortu obrony, celem jest zademonstrowanie strategicznego partnerstwa między Japonią a państwami Zachodu.

Zaznaczono, że misja ma charakter wymiany doświadczeń. - Będziemy dążyć do pogłębienia wzajemnego zrozumienia z siłami powietrznymi tych (odwiedzanych) krajów - dodał Nakatani.

Japoński minister mówił, że operacja jest "ucieleśnieniem wspólnych przekonań, że bezpieczeństwo regionu euroatlantyckiego i regionu Indo-Pacyfiku są nierozerwalne i wzajemnie powiązane".

