Iran: zatrzymano kilka osób. "Jedna osoba nie może ponosić wyłącznej odpowiedzialności"

- To był niewybaczalny błąd (...), jedna osoba nie może ponosić wyłącznej odpowiedzialności za katastrofę samolotu - powiedział Rohwani, zapowiadając, że osoby odpowiedzialne za tragedię zostaną ukarane. - Przyznanie się do błędu przez irańskie siły zbrojne to dobry pierwszy krok (...) Powinniśmy zapewnić ludzi, że to się nie powtórzy - zaznaczył Rowhani. Dodał, że jego rząd jest "odpowiedzialny przed Irańczykami i innymi narodami, których przedstawiciele stracili życie w katastrofie lotniczej".