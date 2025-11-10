Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Hamas zwrócił ciało żołnierza zabitego 11 lat temu

Izraelscy żołnierze salutują, gdy konwój wiozący ciało dociera do Narodowego Centrum Medycyny Sądowej w Tel Awiwie
Hamas zwrócił ciało poległego żołnierza
Źródło: Reuters
Turcja umożliwiła powrót zwłok zabitego przed dekadą w Strefie Gazy izraelskiego żołnierza - poinformował w niedzielę wieczorem wysoki rangą urzędnik turecki. Izraelska armia potwierdziła, że Hamas przekazał w niedzielę za pośrednictwem Czerwonego Krzyża trumnę, w której ma się znajdować ciało zabitego w 2014 roku Hadara Goldina.

23-letni mężczyzna był izraelskim żołnierzem zabitym podczas wojny z Hamasem w 2014 r. Od tego czasu jego ciało było przetrzymywane w Strefie Gazy. Zwłoki, które według Hamasu należą do Goldina, zostały przewiezione do izraelskiego zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną zbadane.

Pośrednicząca w negocjacjach Turcja, jak powiedział wysoki rangą urzędnik, "z powodzeniem umożliwiła powrót szczątków Hadara Goldina do Izraela po 11 latach", po "intensywnych wysiłkach odzwierciedlających wyraźne zaangażowanie Hamasu w zawieszenie broni". - Jednocześnie pracujemy nad zapewnieniem bezpiecznego przejścia około 200 cywilom z Gazy, uwięzionym obecnie w tunelach - powiedział urzędnik.

Hamas przekazał stronie izraelskiej trumnę z ciałem zakładnika
Źródło: Reuters

Hamas oświadczył wcześniej, że bojownicy ukryci w kontrolowanym przez Izrael rejonie Rafah nie poddadzą się Izraelowi i wezwała mediatorów do znalezienia rozwiązania kryzysu, który zagraża trwającemu miesiąc zawieszeniu broni.

Turcja była sygnatariuszem podpisanego w zeszłym miesiącu porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, popartego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Turcja utrzymuje bliskie powiązania z tą palestyńską grupą i ostro krytykowała izraelską kampanię militarną w Strefie Gazy.

Przekazali ciała 24 z 28 zakładników

Zgodnie z obowiązującym od 10 października rozejmem Hamas miał przekazać ciała wszystkich 28 martwych zakładników. Dotychczas wydano zwłoki 23 z nich. Jeżeli potwierdzi się, że przekazane w piątek zwłoki należały do Goldina, będzie to oznaczało, że w Strefie Gazy wciąż pozostają ciała czterech porwanych. Wszyscy z nich są ofiarami najazdu Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r.

Goldin został zabity przez bojowników Hamasu 1 sierpnia 2014 r. krótko po ogłoszeniu rozejmu w trwającym kilka tygodni otwartym konflikcie Izraela z Hamasem znanym w nomenklaturze izraelskiej jako operacja Ochronny Brzeg.

Tłum w koszulkach i trzymający transparenty z wizerunkiem izraelskiego żołnierza Hadara Goldina
Tłum w koszulkach i trzymający transparenty z wizerunkiem izraelskiego żołnierza Hadara Goldina
Źródło: EPA/ABIR SULTAN

Konflikt toczy się od lat

Islamistyczny Hamas samodzielnie rządzi Strefą Gazy od 2007 r. Od tego czasu kilkakrotnie dochodziło do eskalacji napięć z Izraelem i otwartych walk. Najpoważniejszą odsłoną konfliktu była trwającą ponad dwa lata wojna, która wybuchła po ataku Hamasu 7 października 2023 r.

Podczas wojny w 2014 r. bojownicy Hamasu porwali też ciało innego zabitego izraelskiego żołnierza Orona Szaula. Hamas więził też dwóch izraelskich obywateli, Awera Mengistu i Hiszama al-Sajeda, którzy dobrowolnie weszli na teren Strefy Gazy w latach 2014-15.

Przez niemal dekadę toczyły się negocjacje dotyczące zwolnienia dwóch zakładników i wydania dwóch ciał. Hamas żądał w zamian zwolnienia wysokich rangą członków swojej grupy, więzionych w Izraelu za terroryzm.

Sprawa zakładników Hamasu przed 7 października 2023 r. nie przyciągała większej uwagi izraelskiej opinii publicznej i nie przekładała się na aktywne działania rządu. Sytuacja zmieniła się po napaści Hamasu. W ataku zginęło około 1200 osób, a Hamas porwał też do Strefy Gazy 251 zakładników.

Los porwanych stał się głównym tematem izraelskiej debaty publicznej, a ich uwolnienie jednym z celów rozpoczętej wojny. Przez ponad dwa lata odbywały się regularne, masowe demonstracje, mające wywrzeć nacisk na rząd, by doprowadził do wypuszczenia porwanych. Sprawa dwóch martwych i dwóch żywych zakładników porwanych przed atakiem została włączona w działania związane z uwolnieniem porwanych 7 października.

Izraelscy żołnierze odzyskali ciało Szaula w styczniu 2025 r. Podczas zawartego w tym miesiącu i trwającego niecałe dwa miesiące rozejmu uwolniono też Mengistu i al-Sajeda. Przekazanie ciała Goldina kończy historię izraelskich zakładników Hamasu porwanych przed atakiem, który rozpoczął ostatnią wojnę.

Spośród 251 porwanych wówczas osób uwolniono 158 (głównie w ramach wymian towarzyszących kolejnym rozejmom z Hamasem), ośmiu zakładników odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 81 uprowadzonych.

Według lokalnych władz Strefy Gazy w konflikcie zginęło dotąd ponad 69 tys. Palestyńczyków. Izraelska armia podaje, że w boju poległo 471 żołnierzy.

OGLĄDAJ: "Ziobro nie uciekł, komunikuje się z opinią publiczną"
Kaleta

"Ziobro nie uciekł, komunikuje się z opinią publiczną"
NA ŻYWO

Kaleta
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/ABIR SULTAN

Udostępnij:
TAGI:
IzraelIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie GazyAutonomia PalestyńskaHamasTurcja
Czytaj także:
pap_20251002_082
Tusk o sprawie Ziobry. "Normalna praktyka. Czego oni kwilą?"
Najnowsze
shutterstock_2400636179
"Myślę, że to zrobię" - chatbot odpowiada: "super". AI gubi się w rozmowach z osobami w kryzysie
Svitlana Kucherenko
Ktoś zerwał polskie flagi. Sprawę wyjaśnia policja (zdj. ilustracyjne)
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: każdy dostanie dwa tysiące dolarów
BIZNES
Donald Tusk, Szymon Hołownia
Kulisy trudnej współpracy. "Rzucał papierami, wychodził, nie odbierał telefonu"
Polska
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
METEO
imageTitle
Specjalne ustalenia Lewandowskiego. "Widziałem innego Roberta"
EUROSPORT
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
Obcy w warszawskich stawach i innych zbiornikach wodnych
Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu
WARSZAWA
Jun Suk Jeol
Kolejne zarzuty dla byłego prezydenta. Za próbę sprowokowania konfliktu zbrojnego
Mgła, jesień, zamglenia
Mgły o poranku. Tu należy zachować szczególną ostrożność
METEO
Tusk Nawrocki
"Zemsta ze strony Pałacu. Próba odegrania się na Tusku"
Polska
EN_01666873_0333 (1)
Gwałtowne zamieszki w więzieniu. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych
Arctic Shock 2024. Wspólne manewry 11 dywizji powietrznodesantowej USA i żołnierzy z Norwegii
"Oni mają miasta w Arktyce. My mamy tylko wioski". Kulisy rywalizacji państw na dalekiej północy
Julia Zalewska-Biziuk
Wiadomo już kim jest mężczyzna w kapeluszu
Tajemnica "mężczyzny w kapeluszu" rozwiązana. Wiadomo, kim jest
Elektrownia jądrowa w Doel w Belgii
Niezidentyfikowane drony nad elektrownią jądrową
Incydent w Pobiedziskach
Atak na policjantkę, Romanowski "zachęca" Ziobrę, hat-trick Lewandowskiego
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Chmury przykryją niebo niczym kołdra
METEO
imageTitle
Lewandowski wrócił niczym król. Trzybramkowy popis w Vigo
EUROSPORT
Funchal, Madera
Ciało polskiego turysty odnalezione na Maderze
Zderzenie pociągów na Słowacji
Kolizja pociągów na Słowacji, 11 osób trafiło do szpitali
imageTitle
Celta Vigo - FC Barcelona (RELACJA)
EUROSPORT
Deborah Turness, dyrektor wykonawcza działu wiadomości
Dymisje na szczytach BBC po dokumencie o Trumpie
Saperzy na Morzu Bałtyckim
Eksplozje na Bałtyku to robota polskich saperów
Jan Błaszkowski
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start potężnej rakiety odwołany, pogoda pokrzyżowała plany
METEO
imageTitle
Neymar przegoniony. Wielkie osiągnięcie Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
Klasyczny hat-trick w Gdyni. Niesamowity Hiszpan pogrążył mistrzów Polski
EUROSPORT
imageTitle
Szokujący wynik na mundialu. Tylu goli jeszcze nie było
EUROSPORT
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Trzy osoby zatrzymane, jedna poszukiwana
Szczecin
imageTitle
Fatalny dzień kadrowiczów. Znów uraz czołowego gracza
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica