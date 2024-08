Biuro polityczne Hamasu jest powoływane przez Radę Szury, w skład której wchodzą przedstawiciele Hamasu reprezentujący Strefę Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu, diasporę i więzionych członków ruchu. Członkowie Rady Szury pozostają anonimowi a fizyczne zebranie całego gremium jest niemożliwe w warunkach toczącej się w Strefie Gazy wojny, co skomplikuje proces - zaznaczyła agencja Associated Press.

Kto stanie na czele ruchu?

Według Reutersa faworytem w wyścigu jest Maszal. W przeciwieństwie do Hanijego, który stawiał na sojusz z Iranem , wspieranym przez niego Hezbollahem i syryjskim reżimem prezydenta Baszara al-Asada, Maszal ma lepsze kontakty z Turcją i Katarem - dodała AP.

Sławę przyniosło mu przeżycie izraelskiego zamachu w 1997 r. w stolicy Jordanii Ammanie. Izraelscy agenci spryskali go śmiertelną trucizną, ale część z nich została schwytana przez Jordańczyków. Król Jordanii Husajn ibn Talal zażądał od Izraela dostarczenia antidotum w zamian za życie agentów. Izrael ugiął się pod presją, co uratowało Maszala, a także uczyniło z niego symboliczną i wpływową postać palestyńskiego ruchu oporu - przypomniał dziennik "Daily Telegraph".

Maszal w 2017 r. ustąpił ze stanowiska politycznego lidera Hamasu po tarciach z kierownictwem ruchu w Strefie Gazy. Tłem było wysiłki Maszala zmierzające do pojednania z głównym palestyńskim rywalem Hamasu, świeckim Fatahem, który rządzi współadministrującą Zachodnim Brzegiem Autonomią Palestyńską.

"Czas nie gra na korzyść" Hamasu

Nowy przywódca Hamasu będzie musiał zdecydować, czy kontynuować wojnę, co w praktyce prowadzi do przemienienia grupy w podziemną partyzantkę, czy próbować zgodzić się na polityczny kompromis, co jest na tym etapie mało prawdopodobne - podkreśliła agencja AP.