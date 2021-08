Prezydent Haiti zamordowany. Szef firmy ochroniarskiej zaprzecza, by jego ludzie brali udział w zabójstwie

Antonio Emmanuela Intriago Valery, szef firmy ochroniarskiej, która zatrudniła kolumbijskich ochroniarzy podejrzanych o zabójstwo prezydenta Haiti, zaprzeczył w środę, by jego pracownicy brali udział w zamachu na głowę państwa. Jego adwokaci twierdzą, że ich klient został oszukany, a winę za śmierć polityka ponoszą ochroniarze prezydenta - pisze Reuters.

Do zabójstwa 53-letniego prezydenta Jovenela Moise i postrzelenia jego żony doszło w nocy z 6 na 7 lipca w rezydencji głowy państwa. Pierwszą damę w ciężkim stanie przewieziono śmigłowcem do szpitala na Florydzie. Według AP dotychczas aresztowano co najmniej 26 osób, w tym 18 byłych kolumbijskich żołnierzy.