Gwardia Narodowa w Waszyngtonie. Trump ma plany wobec kolejnych miast

Gwardia Narodowa pojawiła się na ulicach Waszyngtonu w ubiegłym tygodniu, wcześniej Biały Dom sygnalizował swoje zamiary, uzasadniając to potrzebą walki z przestępczością. Burmistrz stolicy USA, demokratka Muriel Bowser podkreślała, że ta decyzja to "autorytarne posunięcie".

W ocenie Trumpa sytuacja w Waszyngtonie staje się "kompletnym i totalnym bezprawiem". Zapowiedział likwidację "slumsów" i rozprawienie się z "karawanami młodych ludzi, które o każdej porze dnia i nocy szaleją na ulicach". W ramach tych działań na ulicach stolicy pojawią się także agenci FBI, co krytykują amerykańskie media. "Agenci FBI ponownie są odrywani od swojej codziennej pracy, by reagować na priorytety Trumpa" - pisze stacja CNN, zauważając, że to już ich "kolejna rola, do której nie zostali wyszkoleni".

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że planuje rozszerzyć walkę z przestępczością o Chicago, Nowy Jork i San Francisco.

- W Chicago panuje istny bałagan - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym. Dodał, że następny w kolejności będzie Nowy Jork. - W San Francisco też zrobimy porządek - przekonywał.

