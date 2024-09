Jak pisze BBC zginęła w środę, pchnięta nożem we własnym domu. Portal politico dodaje, że została znaleziona martwa przez sąsiadów, których zaalarmowały krzyki dochodzące z jej mieszkania. W związku z jej śmiercią zatrzymano 26-letniego mężczyznę. Według lokalnych mediów ofiara go znała.

Zabójstwo transpłciowej modelki. W tle nowe prawo w Gruzji

BBC podkreśla, że Zurabiszwili była przeciwniczką ustawy forsowanej przez rząd premiera Irakliego Kobachidze, które poważnie ograniczyło prawa osób LGBT w tym kraju. Portal przypomina, że rządzący, którzy nazwali nowe prawo ustawą "o ochronie wartości rodzinnych i nieletnich" uzsadniali, że zostało ono stworzone w celu ochrony większości obywateli Gruzji przed "propagandą LGBT". Jak informuje portal nowe przepisy zostały przegłosowane w parlamencie we wtorek, stosunkiem głosów 84 do 0. Udziału w głosowaniu nie wzięła opozycja.

Nowe prawo wywołało reakcję Unii Europejskiej. Cytowany przez BBC szef unijnej dyplomacji Josep Borrell stwierdził, że ustawa "jeszcze bardziej wykoleja kraj z jego drogi do UE" i wezwał rząd Gruzji do jej wycofania. Waszyngtoński think tank Freedom House stwierdził nawet, że projekt ustawy "został zaczerpnięty wprost z autorytarnego podręcznika Kremla". Część komentatorów zwraca uwagę, że nowe przepisy są już drugim, po ustawie o agentach zagranicznych, przypadkiem wprowadzania do gruzińskiego prawa zapisów wzorowanych na rosyjskim prawie.