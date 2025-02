Turecki samolot przechwycony nad Grecją

Turecki samolot patrolowy naruszył przestrzeń powietrzną Grecji, został przechwycony przez greckie myśliwce - poinformowało dowództwo greckich sił zbrojnych. Do zdarzenia doszło w okresie ocieplenia relacji pomiędzy tymi dwoma państwami.

Do zdarzenia doszło we wtorek, kiedy turecki samolot patrolowy CASA CN-235 miał dwukrotnie naruszyć przestrzeń powietrzną Grecji. - Wleciała do Rejonu Informacji Powietrznej Aten, nie zgłaszając wcześniej planu lotu - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Grecji. W odpowiedzi greckie myśliwce przechwyciły turecki samolot zgodnie z prawem międzynarodowym - poinformowano.