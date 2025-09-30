Logo strona główna
Świat

"Sygnał" dla dowódców w USA. "Albo zgadzacie się, albo będziecie musieli odejść"

forum-1041938318 (1)
Gen. Różański o spotkaniu Trumpa i Hegsetha z dowódcami: było po to, aby dać sygnał, że albo zgadzacie się z nami, albo będziecie musieli odejść
Źródło: TVN24
- Sekretarz wojny USA "oczekuje daleko idącej lojalności" - ocenił w "Tak jest" generał Mirosław Różański. We wtorek odbyło się spotkanie Donalda Trumpa i Pete'a Hegsetha z amerykańskimi dowódcami wojskowymi, na którym mówili oni o nowych zasadach w armii.

Senator, przewodniczący senackiej komisji obrony narodowej i generał broni w rezerwie Mirosław Różański komentował w "Tak jest" w TVN24 spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i sekretarza wojny Pete'a Hegsetha z amerykańskimi generałami i admirałami.

Spotkanie było niezwykłe, bo do Wirginii politycy wezwali kilkuset najważniejszych amerykańskich wojskowych z całego świata. Na co dzień dowodzą oni setkami tysięcy żołnierzy na kilku kontynentach i wszystkich oceanach.

Różański pytany o cel tego spotkania, zwrócił uwagę na zdanie wypowiedziane przez Trumpa przed wylotem spod Białego Domu. Amerykański prezydent stwierdził, że jeżeli ktoś mu się nie podoba, natychmiast go zwolni. Zdaniem Różańskiego dzisiejsze spotkanie dało więc jasny sygnał o "oczekiwaniu daleko idącej lojalności" wobec Białego Domu i Pentagonu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hegseth do generałów: koniec z tym g***em

Hegseth do generałów: koniec z tym g***em

Trump o "najgroźniejszej broni, jaką kiedykolwiek stworzono"

Trump o "najgroźniejszej broni, jaką kiedykolwiek stworzono"

Pete Hegseth na spotkaniu zapowiadał m.in. "koniec z miesiącami tożsamości" czy "biurami do spraw inkluzywności" w wojsku. Według gen. Różańskiego zapowiedzi te "spotkają się ze zrozumieniem wśród dowódców". - Myślę, że to spotkanie było po to, aby jednoznacznie dać sygnał wszystkim dowódcom, że "albo zgadzacie się z nami, albo będziecie musieli odejść" - podsumował gen. Różański.

"Nasi żołnierze mogą wam to przetłumaczyć". Co znaczy słowo użyte przez Hegsetha
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nasi żołnierze mogą wam to przetłumaczyć". Co znaczy słowo użyte przez Hegsetha

Maciej Wacławik

Różański o "nowej strategii bezpieczeństwa" USA

- W tej chwili trwają prace, zarówno w Departamencie Wojny, jak i w Departamencie Stanu nad nową strategią bezpieczeństwa. Myślę, że polscy politycy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, po publikacji powinni absolutnie zapoznać się z jej treścią - podkreślił też gość TVN24, zwracając uwagę na to, co powinno bardzo interesować władze w Warszawie.

Według niego "jest to ważne" z perspektywy relacji polsko-amerykańskich. - Warto taki dokument przeczytać i wtedy tak naprawdę wiemy, jak rzecz się ma - dodał.

OGLĄDAJ: gen. Mirosław Różański
pc

gen. Mirosław Różański

pc
Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski/lulu, adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kevin Lamarque / Reuters / Forum

