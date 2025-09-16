"Gaza płonie". Media: izraelskie czołgi wjechały do centrum miasta

Operacja lądowa Izraela na Gazę Źródło: TVN24, Reuters

W poniedziałek wieczorem Izrael zintensyfikował ofensywę, mającą na celu zajęcie miasta Gaza. Armia rozpoczęła zmasowane ataki lotnicze, a do centrum miasta wjechały czołgi - poinformowały izraelskie media.

- Gaza płonie - oznajmił izraelski minister obrony Izrael Katz, komentując nocne ataki na palestyńskie miasto. Informacje o izraelskich atakach potwierdzili mieszkańcy Gazy w rozmowach z mediami.

- Izraelczycy rozpoczęli operację. Uważamy, że mamy bardzo krótkie okno czasowe, w jakim możemy zawrzeć porozumienie – oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio, dodając, że mogą to być dni lub kilka tygodni, które pozostały na negocjacje.

Operacja lądowa w Gazie "eskaluje wojnę"

Doniesienia o operacji lądowej Izraela na Gazę przekazała amerykańska telewizja CNN, powołując się na dwóch izraelskich urzędników. "Ten ruch eskaluje wojnę wbrew międzynarodowemu potępieniu i reakcji rodzin zakładników wciąż przetrzymywanych przez Hamas" - oceniła CNN.

Izraelskie czołgi na granicy ze Strefą Gazy Źródło: ATEF SAFADI/EPA/PAP

Premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał wojsku w zeszłym miesiącu zdobycie Gazy, którą opisał "bastionem Hamasu" - przypomniała agencja Reuters. Podała, że siły izraelskie prowadzą oblężenie Strefy Gazy, co doprowadziło do katastrofy humanitarnej, dużej skali zniszczeń, masowych przesiedleń i poważnych niedoborów żywności i wody.

Atak Izraela na miasto Gaza. Nagranie z 16 września

Rubio rozmawiał z Netanjahu

Szef dyplomacji USA Marco Rubio przebywa na Bliskim Wschodzie. W poniedziałek spotkał się z Benjaminem Netanjahu. Obaj stwierdzili, że jedynym sposobem zakończenia konfliktu w Strefie Gazy jest eliminacja Hamasu oraz odzyskanie pozostałych 48 zakładników, z których część może jeszcze żyć. Hamas chce dokonać wymiany zakładników na palestyńskich więźniów, domaga się także wycofania sił izraelskich ze Strefy Gazy.

