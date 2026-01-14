Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

"Francja ma teraz jedynie około 200 czołgów"

Czołg Leclerc
Francuskie myśliwce Rafale
Źródło: Reuters
Francja nie jest w pełni dostosowana do prowadzenia długotrwałych działań zbrojnych we wschodniej Europie - wynika z najnowszego raportu OSW. Choć wyróżnia się potężną marynarką, lotnictwem i siłami atomowymi, są kwestie, które "przez lata zaniedbała".

Francja, jako państwo członkowskie NATO o jednym z największych potencjałów obronnych, będzie odgrywała znaczącą rolę w obronie zbiorowej, również w kontekście potencjalnego zmniejszania zaangażowania militarnego USA w Europie - wynika z najnowszego raportu Ośrodka Studiów Wschodnich "Na wojennej stopie Zmiany we francuskiej strategii bezpieczeństwa po rosyjskiej agresji na Ukrainę".

Jednak, jak podkreślają autorzy raportu, Siły Zbrojne Francji nie są w pełni dostosowane do prowadzenia długotrwałych działań zbrojnych we wschodniej Europie. Jacek Tarociński z OSW wyjaśnił, że wynika to m.in. z braku rezerw sprzętowych i ograniczoną ilością ciężkiego sprzętu gąsienicowego w siłach lądowych. Komentował, że siły zbrojne Republiki Francuskiej przez ostatnie dwie dekady były nastawione niemal wyłącznie na operacje reagowania kryzysowego poza granicami Europy.

- Są to siły o bardzo wysokiej gotowości, zdolne przerzucić żołnierzy w krótkim czasie na dalekie odległości. Jednak jest to okupione relatywną lekkością tych sił - zaznaczył.

Rafale już latają nad Polską. "Stała czujność u boku naszych sojuszników"

Rafale już latają nad Polską. "Stała czujność u boku naszych sojuszników"

Polska
"Nie ma już żadnych ograniczeń". Chodzi o Ukrainę

"Nie ma już żadnych ograniczeń". Chodzi o Ukrainę

Konfrontacja NATO-Rosja

Wynikającą z tego słabością francuskiej armii jest, w opinii eksperta, brak możliwości prowadzenia długotrwałych operacji obronnych. - Choć w porównaniu do innych wojsk Europy oferują dużą elastyczność i wysoki stan gotowości, to nie posiadają rozbudowanego parku pancernego. Francja ma teraz jedynie około 200 czołgów - wyjaśnił.

- Na ten moment nie są w stanie prowadzić przez długie miesiące czy lata operacji obronnych w warunkach takich, jakie mamy w Ukrainie, czy jakie mogłyby się wydarzyć we wschodniej Europie przy potencjalnej konfrontacji NATO-Rosja - dodał.

Francuski czołg Leclerc
Francuski czołg Leclerc
Źródło: defense.gouv.fr

Jak wynika z raportu OSW, choć Siły Zbrojne Francji wyróżniają się na tle europejskich państw NATO, gdyż są jedyną w pełni ekspedycyjną armią zdolną do szybkiego rozmieszczenia i zaopatrywania znacznych sił poza granicami swojego kraju, to nie są jednak w pełni dostosowane do prowadzenia działań zbrojnych w warunkach takich, jak np. w Ukrainie. I, pomimo deklaracji politycznych i zmian w dokumentach strategicznych, nie planuje się ich znaczącej rozbudowy czy zerwania z ekspedycyjnym charakterem wojsk lądowych na rzecz dostosowania ich do wyzwań prowadzenia potencjalnej operacji obrony zbiorowej na wschodniej flance NATO.

"Jedyny sposób" uniknięcia niebezpieczeństwa. Macron ogłosił zmiany

"Jedyny sposób" uniknięcia niebezpieczeństwa. Macron ogłosił zmiany

Najnowsze
"To może być szok". Francuska armia "w gotowości na wstrząs"

"To może być szok". Francuska armia "w gotowości na wstrząs"

Zmiana polityki bezpieczeństwa Francji

Łukasz Maślanka z Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności w OSW, jeden z autorów raportu przyznał, że w ostatnich latach zauważono bardzo dużą zmianę retoryczną dot. polityki bezpieczeństwa Francji. - W oficjalnych dokumentach strategicznych widać przejście z priorytetu utrzymywania stabilności w obszarach ważnych dla polityki Francji, jak Afryka, Indo-Pacyfik czy Bliski Wschód, do zagadnienia obrony zbiorowej w Europie - wyjaśnił. - Jest ona zauważalna zwłaszcza w aktualizacji Narodowego Przeglądu Strategicznego w 2025 roku, w którym Rosję przedstawia się bezpośrednio jako potencjalnego agresora - dodał.

Maślanka zwrócił uwagę na znaczący wzrost wydatków wojskowych w ostatnich latach - od czasu, gdy prezydentem został Emmanuel Macron, przyjęto dwie ustawy o planowaniu wydatków wojskowych (Lois de programmation militaire, LPM), które wytyczają kierunek modernizacji i reform francuskich sił zbrojnych. Ustawa na lata 2019-2025 opiewała na 295 miliardów euro, natomiast ustawa na lata 2024-2030 - już na 413 miliardów euro.

Ekspert zaznaczył, że władze Francji chcą także przyspieszenia wzrostu wydatków, tak by LPM 2024-2030 zrealizować do końca kadencji Macrona, czyli do 2027 roku. Przeszkodą jest jednak brak większości parlamentarnej, który skutkował niemożnością uchwalenia budżetu na rok 2026. Barierą w dalszym podwyższaniu wydatków wojskowych jest też sięgający 115 proc. PKB dług publiczny.

Francja przeprowadziła test pocisku wystrzeliwanego z okrętów podwodnych, zdolnego do przenoszenia głowic nuklearnych
Francja przeprowadziła test pocisku wystrzeliwanego z okrętów podwodnych, zdolnego do przenoszenia głowic nuklearnych
Źródło: defense.gouv.fr

Marynarka, lotnictwo i atom

Siłą francuskich Sił Zbrojnych jest za to, jak wynika z raportu OSW, marynarka wojenna, która należy obecnie do najsilniejszych w Europie, oraz francuskie lotnictwo, które jest jedną z największych sił powietrznych kontynentu. - Francja posiada jedyny, poza Stanami Zjednoczonymi, lotniskowiec o napędzie atomowym, do tego ma całą plejadę mniejszych niszczycieli i fregat. Tak silna marynarka posiada możliwości utrzymywania stałych patroli bojowych, czy to na Morzu Północnym, czy na Śródziemnym - powiedział Tarociński.

Z kolei francuskie lotnictwo, według raportu OSW, dysponuje niemal pełnym spektrum możliwości z wyjątkiem zdolności do zwalczania wrogiej obrony powietrznej (SEAD), łącznie z rozpoznaniem, planowaniem i wykonaniem precyzyjnych konwencjonalnych lub nuklearnych uderzeń na duże odległości.

2027. Czy nowa wojna wybuchnie w Europie już za rok?
2027. Czy nowa wojna wybuchnie w Europie już za rok?

Ponadto, jak zaznaczył Maślanka, Francja próbuje podkreślić możliwości w obronie zbiorowej Europy poprzez demonstrowanie swojego potencjału nuklearnego. Ekspert przypomniał, że w ubiegłym roku m.in. doszło do zacieśnienia współpracy między Francją a Wielką Brytanią - jedynymi europejskimi mocarstwami nuklearnymi poza Rosją - czego efektem jest wzajemna koordynacja polityki planowania nuklearnego oraz zwiększona współpraca w czasie ćwiczeń bezpieczeństwa.

- Te wydarzenia mają nam dać do zrozumienia, że Francja i Wielka Brytania będą w stanie bronić Europy w wymiarze nuklearnym. Jest to oczywiście bardzo znaczący krok z politycznego punktu widzenia, ale raczej nie doprowadzi on do budowy jakiegoś europejskiego systemu odstraszania nuklearnego. Francja zbyt mocno podkreśla w swojej doktrynie suwerenność swoich sił nuklearnych - dodał Maślanka.

Drony nad bazą z atomowymi okrętami podwodnymi. Wojsko otworzyło ogień
Drony nad bazą z atomowymi okrętami podwodnymi. Wojsko otworzyło ogień

Tarociński: nie widzimy powstawania nowych formacji

Z kolei Tarociński, pytany o kwestie modernizacji francuskiej armii, ocenił, że przez ostatnie dekady Francja zaniedbała aspekt prowadzenia konfliktu z równorzędnym przeciwnikiem. Choć, w opinii eksperta, zaczęło się to zmieniać, to nie ma "ani chęci politycznej, ani przestrzeni budżetowej, by wojsko dokonywało zmian także ilościowych, a nie tylko jakościowych".

- Kupują nowe systemy przeciwpancerne czy drony, ale nie widzimy powstawania nowych formacji, takich jak brygada czy nawet pododdziały, jak pułki, bataliony. Mamy głównie do czynienia z przemieszaniem i reorganizacją już istniejących struktur, aby były one bardziej zoptymalizowane do prowadzenia operacji obrony zbiorowej - wyjaśnił Tarociński.

Autorka/Autor: zeb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: defense.gouv.fr

