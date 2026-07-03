Świat Walka o klimatyzatory zakończona interwencją policji Maciej Wacławik |

Francja. Paryżanie kupują wiatraki i klimatyzatory przed falą upałów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Portal France24 w czwartek udostępnił film, na którym widać kilkudziesięciometrową kolejkę do supermarketu znanej sieci na obrzeżach Paryża. Po otwarciu klienci szturmują sklep, by następnie wyrywać sobie z rąk ostatnie klimatyzatory. Na miejscu interweniowała policja, apelując do dziesiątek osób o opuszczenie supermarketu, w którym nie było już dostępnych urządzeń chłodzących.

Walka o klimatyzator

O przepychankach i kłótniach o klimatyzatory w promocyjnych cenach we francuskiej stolicy oraz na jej obrzeżach w czwartek donosiła również agencja AFP. Policję wezwano do co najmniej dwóch sklepów, a w kolejkach ustawiły się tłumy, ponieważ znana sieć miała w ofercie klimatyzatory w promocyjnej cenie 179 euro (ok. 770 zł). W innych sklepach urządzeń chłodzących pozostało niewiele, a te, które pozostały, kosztują po ok. 1200 euro (ok. 5,1 tys. zł) - wyjaśnia francuska agencja prasowa.

Jeden z mężczyzn twierdzi, że wraz z blisko 200 innymi osobami ponad godzinę czekał na otwarcie sklepu. W pewnym momencie usłyszał, że zostały dwa urządzenia. - Potem przyjechali policjanci i powiedzieli nam, że nic już nie zostało - AFP cytuje mężczyznę. - Myślę, że sami policjanci je zabrali - zażartował rozmówca agencji. Inny mężczyzna w kolejce na północy Paryża musiał czekać siedem godzin, by zdobyć upragniony klimatyzator.

A scene reminiscent of the early days of Black Friday sales in the U.S., the doors of a supermarket in France were ripped off as shoppers competed to get their hands on precious air-conditioning units amid more intense heat across the country. pic.twitter.com/lAMXAP3BLv — Eyewitness News (@ABC7NY) July 2, 2026 Rozwiń

Kolejna fala upałów

Niewiele domów i szkół we Francji jest wyposażonych w klimatyzację - zauważa AFP. Powołuje się też na niedawne badanie, z którego wynika, że co drugie mieszkanie nad Loarą jest "niewystarczająco wyposażone" na czas ekstremalnych temperatur. Tymczasem od zeszłej środy do niedzieli w wyniku upałów zmarło we Francji ponad 1000 osób. W piątek francuska ministra zdrowia Stephanie Rist mówiła już o 2025 ofiarach. Zaznaczyła, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć.

Jak podała we wtorek agencja AFP, powołując się na urząd meteorologiczny Meteo-France, od najbliższego weekendu do Francji ponownie napłynie fala upałów z temperaturami przekraczającymi 35 st. Celsjusza.