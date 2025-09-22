Kolejny kraj uznaje państwo palestyńskie

Palestyńczycy kierują się na południe Strefy Gazy po tym, jak Izrael rozpoczął lądowy atak na miasto Gaza Źródło: Reuters

Emmanuel Macron ogłosił tę decyzję na szczycie ONZ w Nowym Jorku. - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachować możliwość rozwiązania dwupaństwowego, w którym Izrael i Palestyna będą żyć obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie - powiedział prezydent Francji.

W weekend z kolei niepodległość Palestyny uznały Kanada, Australia, Wielka Brytania i Portugalia.

Premier Izraela krytyczny

Premier Benjamin Netanjahu ocenił w niedzielę, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagraża interesom Izraela. - Będziemy musieli walczyć na forum ONZ i we wszystkich innych miejscach przed kierowaną pod naszym adresem fałszywą propagandą i wezwaniami do utworzenia państwa palestyńskiego, co zagrażałoby naszemu istnieniu i stanowiło absurdalną nagrodę za terror - oświadczył przed posiedzeniem rządu.

Zapowiedział również, że społeczność międzynarodowa "w najbliższych dniach" pozna reakcję Izraela. Premier dodał, że podczas swojego zaplanowanego na piątek wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ "przedstawi prawdę", która nie jest tylko racją Izraela, ale też "obiektywną prawdą w sprawie sprawiedliwej walki z siłami zła i (izraelskiej - przyp. red.) wizji prawdziwego pokoju - pokoju poprzez siłę".

Kilka krajów zapowiedziało w ubiegłym tygodniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, że uzna Palestynę. Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee określił wtedy te działania jako "chwyt marketingowy".

