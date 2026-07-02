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Świat

Przez temperaturę zmarło tam ponad tysiąc osób. Nadchodzi kolejna fala upałów

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Upały we Francji
Ponad 1000 ofiar upałów we Francji tylko przez pięć dni. Materiał Angeliki Maj dla "Faktów o Świecie"
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT
We Francji od zeszłej środy do niedzieli w wyniku ekstremalnych temperatur zmarło ponad 1000 osób. Choć wśród ofiar przeważają osoby starsze, giną również dzieci. Tymczasem do kraju zbliża się kolejna fala upałów. Materiał Angeliki Maj dla "Faktów o Świecie".

W jednym z domów w Beuvrages na północy Francji do niedawna mieszkała ośmioosobowa rodzina. W zeszłym tygodniu doszło tam jednak do tragedii. Około godziny 13 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie od rodziców, którzy znaleźli swoje 15-miesięczne bliźniaczki w łóżeczkach bez oznak życia. 

W tym czasie cały region był objęty najwyższym alertem pogodowym z powodu upałów. Służby od początku podejrzewały, że dziewczynki zmarły z powodu odwodnienia, tym bardziej, że czworo ich rodzeństwa w wieku od 3 do 6 lat również wykazywało jego objawy. Jedno z dzieci w stanie zagrożenia życia zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala. 

Sekcja zwłok potwierdziła, że to odwodnienie i znaczna niedowaga były przyczyną zgonu dziewczynek. Ich rodzice w wieku 35 i 32 lat zostali zatrzymani i przebywają w areszcie. Nie byli wcześniej notowani. Grozi im do 30 lat pozbawienia wolności. 

- To, co wydarzyło się wczoraj, nie było dla mnie zaskoczeniem - przyznała jedna z sąsiadek. - Dzieci były karmione o określonych porach, ale rodzice nie zaglądali do nich regularnie. Zdarzało się, że przez cały dzień pozostawały w brudnych pieluszkach - mówiła.

Ofiary ekstremalnych upałów

Służby badają, czy ze strony rodziców doszło do zaniedbań. Jednak według francuskich mediów niewątpliwie do tej tragedii przyczyniła się fala upałów, z jaką w ostatnim czasie zmagała się cała Europa.

Ofiar ekstremalnych temperatur wśród dzieci we Francji jest więcej. W zeszły czwartek pod Paryżem zmarł trzyletni chłopiec uwięziony w samochodzie. Zaś w ubiegły poniedziałek w Carpentras na południu dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat zmarło po tym, ak zatrzasnęły się w aucie rodziców.

Ponad tysiąc ofiar w pięć dni

Największe żniwo rekordowe upały zbierają jednak wśród osób starszych. - Na ten moment mamy osiem zgonów w ciągu czterech dni tylko w naszej okolicy. To bardzo dużo - mówił Sebastien Chopin, prezes stowarzyszenia lekarzy SOS Medicin w Melun pod Paryżem.

W całej Francji od zeszłej środy do niedzieli w wyniku ekstremalnych temperatur zmarło ponad tysiąc osób. Według tamtejszego resortu zdrowia większość ofiar to osoby w wieku 65 lat i starsze. O 40 procent wzrosła też we Francji liczba osób umierających we własnych domach. 

Sytuacja była o tyle trudna, że w wielu zakładach pogrzebowych zabrakło miejsc, by przechowywać ciała. - Po prostu nie jesteśmy w stanie sprostać zapotrzebowaniu - powiedział Zouhaier Hertelli, właściciel zakładu pogrzebowego. - W ciągu weekendu odebrałem ponad 150 telefonów i musiałem odprawić ponad 150 osób. Wyobraź sobie, że nie ma kto odebrać ciała twojego ojca lub matki. My nie możemy go przyjąć, bo nie mamy miejsc - mówił.

Przed Francją kolejna fala upałów

Francuskie władze podkreślają, że ofiar ekstremalnych temperatur może być więcej. Pełne dane mogą być znane dopiero za kilka miesięcy.

Tymczasem upały we Francji wcale nie powiedziały ostatniego słowa. Francja prawdopodobnie będzie musiała zmierzyć się z trzecią falą upałów w tym roku już w ten weekend. Ostatni raz z porównywalnym zjawiskiem Francja miała do czynienia ponad 20 lat temu, a w kraju zmarło wtedy nawet 15 tysięcy osób. 

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Źródło: TVN24 BiS
Tagi:
FrancjaUpałMarine Le Pendzieci
Angelika Maj
Reporterka "Faktów o Świecie" TVN24 BiS
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