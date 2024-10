Rozpoczęło się przesłuchanie Le Pen przed sądem

Le Pen broniła się, argumentując, że zadania asystentów opłacanych przez Parlament Europejski muszą być dostosowane do rozmaitych aktywności europosłów, w tym zadań politycznych związanych z partią, do której należą deputowani.

Przedstawiała swoją wizję działalności europosłów, która - jej zdaniem - nie sprowadza się tylko do pracy nad przepisami unijnymi. - Asystent pracuje dla swojego eurodeputowanego, może więc pracować dla niego z zyskiem dla partii - oznajmiła.

- Nie mam absolutnie poczucia, że dopuściłam się najmniejszego naruszenia, niezgodności z prawem - oznajmiła na początku przesłuchania, które będzie kontynuowane do środy.

Proces w sprawie asystentów w Parlamencie Europejskim

Zanim proces rozpoczął się we Francji, dochodzenie w Parlamencie Europejskim wykazało, że 17 eurodeputowanych ówczesnego Frontu Narodowego zatrudniało na stanowiskach asystentów osoby, które w rzeczywistości były funkcjonariuszami partyjnymi, a nie świadczyły pracy na rzecz europosłów, czego wymagają regulacje unijne.

Możliwy wyrok, oprócz grzywny, to również pięcioletni zakaz udziału w wyborach. To ostatnie mogłoby udaremnić start Le Pen w wyborach prezydenckich we Francji w 2027 roku.