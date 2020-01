Zamknięte drogi, odcięty prąd i pogróżki dla ministrów

W kolejnym dniu strajku przeciwko reformie emerytalnej we Francji związkowcy odcięli prąd w fabrykach, w tym największej w kraju elektrowni wodnej. Tego typu strajki mają potrwać do piątku. Jednocześnie do dwóch ministrów dotarły kolejne pogróżki, do jednego z listów dołączono naboje.