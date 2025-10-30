Kolejne zatrzymania po kradzieży w Luwrze

Korespondent AFP w Polsce Michel Viatteau o kradzieży w Luwrze: jesteśmy tym przerażeni Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Doszło do kolejnych zatrzymań po kradzieży w Luwrze - informują od rana francuskie media.

Kilka dni wcześniej zatrzymano dwóch podejrzewanych, którzy częściowo przyznali się do winy.

Skradzionych klejnotów wciąż nie odnaleziono.

Zatrzymano trzeciego z podejrzewanych o kradzież w Luwrze w Paryżu - poinformowała francuska telewizja BFMTV, cytowana przez agencję Reutera. Jak dodano, do zatrzymania doszło późnym wieczorem w środę w regionie paryskim. Podejrzewany znajduje się w areszcie i będzie przesłuchiwany przez śledczych.

Francuska stacja radiowa RTL chwilę później poinformowała o zatrzymaniu pięciu kolejnych podejrzanych po kradzieży.

Kilka dni wcześniej doszło do zatrzymania dwóch innych mężczyzn, których podejrzewa się o udział w kradzieży w muzeum. Jednego z mężczyzn zatrzymano na lotnisku, gdy próbował wylecieć do Algierii. Drugiego zatrzymano w pobliżu jego miejsca zamieszkania.

Prokurator Paryża Laure Beccuau poinformowała, że zatrzymani wcześniej mężczyźni częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów. Obaj zostali oficjalnie postawieni w stan oskarżenia.

Złodzieje klejnotów są poszukiwani od 19 października. Prokuratura Paryża podkreślała w ostatnich dniach, że na miejscu zdarzenia znajdowało się czterech sprawców, co jednak nie znaczy, że w cały rabunek zaangażowani byli tylko oni. Wartość zrabowanych ośmiu klejnotów oceniono na 88 milionów euro. Skradzionych przedmiotów wciąż nie odnaleziono.

Na miejscu rabunku i w pobliżu uciekający pozostawili w pośpiechu kilka przedmiotów, między innymi kask, rękawiczki, pomarańczową kamizelkę, której użyli podszywając się pod robotników, krótkofalówkę, a także pojemnik z łatwopalną cieczą. Zgubili także jeden ze zrabowanych przedmiotów - koronę cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III. W 2008 roku Luwr kupił ją za 6,72 miliona euro.

Luwr Źródło: Abdullah Firas/ABACA/PAP/EPA

Przestępcy pozostawili na ulicy pojazd, którym się posłużyli - ciężarówkę z wysięgnikiem. Ustalono dotąd, że została ona skradziona w departamencie Dolina Oise, w małej miejscowości o nazwie - nomen omen - Louvres (francuska nazwa Luwru to Louvre).

