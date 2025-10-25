Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Sprawa zszokowała Francję. Kobieta skazana na dożywocie

Szkic przedstawiający Dahbię Benkired podczas procesu
Ulice Paryża
Źródło: Reuters Archive
Dahbia Benkired została uznana za winną zgwałcenia i zamordowania 12-letniej Loli Daviet w Paryżu w 2022 roku. Sąd wydał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, a zbrodnię określił jako "prawdziwe tortury".
Kluczowe fakty:
  • Kobieta podeszła do Loli Daviet, gdy ta wracała ze szkoły. 27-latka miała zaciągnąć dziewczynkę do mieszkania, a następnie zgwałcić i brutalnie zamordować.
  • Benkired przebywała we Francji mimo wygaśnięcia wizy studenckiej.
  • - Proszę o wybaczenie, a to, co zrobiłam, jest straszne - oświadczyła przed sądem.

Dahbia Benkired została skazana przez francuski sąd na dożywocie za zgwałcenie i zamordowanie dwunastoletniej dziewczynki w październiku 2022 roku. To najsurowsza kara przewidziana we francuskim prawodawstwie.

Jest to także rzadko spotykany we Francji wyrok. Benkired to pierwsza kobieta, która go otrzymała. Podobne kary wymierzono na przykład seryjnemu mordercy i gwałcicielowi Michelowi Fourniretowi oraz dżihadyście Salahowi Abdeslamowi, który brał udział w zamachach w Paryżu z 2015 roku, w których zginęło 130 osób.

"To, co zrobiłam, jest straszne"

Dwunastoletnia Lola Daviet została zamordowana w październiku 2022 roku. Jej ciało znaleziono w plastikowym pojemniku na podwórzu budynku, w którym dziewczynka mieszkała, w północno-wschodniej części Paryża.

Szkic przedstawiający Dahbię Benkired podczas procesu
Szkic przedstawiający Dahbię Benkired podczas procesu
Źródło: BENOIT PEYRUCQ/AFP/East News

Prokurator w procesie domagał się dla Benkired najwyższego możliwego wyroku. Benkired została zbadana przez biegłych, którzy stwierdzili, że ma cechy "psychopatyczne", ale poza tym jest zdrowa psychicznie.

Prokurator przed składem trzech sędziów i sześciu ławników powiedział: - Nie ma wątpliwości, że żadna terapia odwykowa nie zmieni zasadniczo osobowości pani Benkired. Jeśli nie ma choroby, nie ma sposobu leczenia.

- Proszę o wybaczenie, a to, co zrobiłam, jest straszne. To wszystko, co mam do powiedzenia - oświadczyła Benkired przed sądem, zanim ławnicy rozpoczęli obrady w piątek.

"Skrajne okrucieństwo czynów przestępczych"

Nagranie z monitoringu z popołudnia 14 października 2022 r. pokazuje 24-letnią wówczas Benkired zbliżającą się do Loli po jej powrocie ze szkoły. Według doniesień, Benkired zwabiła Lolę do mieszkania, które starsza siostra dziewczynki podnajmowała w tym samym budynku.

Przez ponad półtorej godziny Benkired dopuszczała się napaści seksualnej na dwunastolatce, a następnie zaatakowała ją nożyczkami i nożem do kartonów. Napastniczka związała dziewczynkę taśmą klejącą, także wokół jej głowy, co doprowadziło do śmierci przez uduszenie.

Panna młoda zastrzelona, gdy wychodziła z wesela
Panna młoda zastrzelona, gdy wychodziła z wesela

Odczytując wyrok, przewodniczący składu sędziowskiego zwrócił uwagę na "skrajne okrucieństwo czynów przestępczych", które określił jako "prawdziwe tortury".

- Przy ustalaniu odpowiedniego wyroku sąd wziął pod uwagę niewyobrażalne szkody psychiczne wyrządzone ofierze i jej rodzinie w tak brutalnych i niemal niewyobrażalnych okolicznościach - powiedział.

Po ogłoszeniu wyroku matka Loli, Delphine Daviet, powiedziała: - Wierzyliśmy w sprawiedliwość i ją otrzymaliśmy. - Przywróciliśmy pamięć o mojej siostrze, przywróciliśmy prawdę - oświadczył z kolei brat zamordowanej Thibault.

"Nie miała prawa przebywać we Francji"

Benkired to imigrantka z Algierii. Przebywała we Francji na podstawie wizy studenckiej, ale nie przedłużyła jej. W lipcu 2022 r. została zatrzymana na lotnisku w Paryżu i otrzymała nakaz opuszczenia kraju w ciągu 30 dni.

Kilka dni po zabójstwie Loli w październiku tego samego roku Jordan Bardella, przewodniczący skrajnie prawicowej partii Rassemblement National (Zjednoczenie Narodowe), napisał na X, że kobieta "nie miała prawa przebywać we Francji". Jego skrajnie prawicowy rywal Eric Zemmour napisał w mediach społecznościowych: "Morderczyni Loli nigdy nie powinna była stanąć na jej drodze".

"Akt tortur i barbarzyństwa". Matka skazana na dożywocie za zagłodzenie 13-letniej córki
"Akt tortur i barbarzyństwa". Matka skazana na dożywocie za zagłodzenie 13-letniej córki

Francuski minister sprawiedliwości Gerald Darmanin skrytykował "nieprzyzwoitość" polityków, którzy, jak powiedział, "powinni zastanowić się nad konsekwencjami swoich słów".

Matka Loli i jej ojciec, Johan Daviet, który zmarł w 2024 roku w wieku 49 lat, potępili "wszelkie wykorzystywanie imienia i wizerunku (naszego) dziecka do celów politycznych".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

pc

pc
Autorka/Autor: kkop/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: BENOIT PEYRUCQ/AFP/East News

