Sarkozy z szansą na zwolnienie z więzienia. Sąd ma dziś zdecydować

Sąd rozpoczął rozpatrywanie wniosku Sarkozy'ego o zwolnienie z więzienia

Nicolas Sarkozy, który był prezydentem w latach 2007-2012, został skazany na pięć lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej domniemanego finansowania jego kampanii wyborczej przez Libię. 21 października trafił do więzienia, gdyż sąd nakazał mu rozpoczęcie od razu odbywania kary. Od tego momentu miał prawo ubiegać się o zwolnienie i taki wniosek jego adwokaci złożyli natychmiast. W razie pozytywnej decyzji wyrok więzienia może zostać zamieniony na areszt domowy z dozorem elektronicznym.

W poniedziałek sąd w Paryżu rozpoczął rozpatrywanie wniosku. Decyzja będzie znana około godziny 13.30.

Prokurator Damien Brunet powiedział, że istnieje ryzyko wywierania presji na świadków, ale uznał, że prośba byłego prezydenta o zwolnienie z więzienia powinna zostać spełniona.

Nadzór może mieć różne formy - aresztu domowego i noszenia bransoletki elektronicznej, czy też zakazu kontaktu z pewnymi osobami.

Sąd może nie zgodzić się na zwolnienie

Kierując Sarkozy'ego do więzienia, sąd pierwszej instancji powołał się na "wyjątkową wagę" czynów, o które były prezydent został oskarżony. W przypadku wniosku o zwolnienie nie ma takiego kryterium. Sąd może nie zgodzić się na zwolnienie, jeśli uzna, że istnieje ryzyko naciskania na świadków, ucieczki bądź ponownego popełnienia przestępstwa. Adwokaci Sarkozy'ego są przekonani, że żadne takie ryzyko nie istnieje w przypadku byłego prezydenta.

W razie odmowy Sarkozy będzie mógł złożyć ponowną prośbę.

Wniosek o zwolnienie z więzienia jest niezależny od apelacji od wyroku, która będzie rozpatrywana osobno. Proces przed sądem wyższej instancji w sprawie apelacji od wyroku nie rozpocznie się wcześniej niż w styczniu 2026 roku.

Były prezydent Francji w więzieniu

Sarkozy jest pierwszym byłym prezydentem Francji, który trafił do więzienia w związku z wyrokiem sądowym. Drogę polityka do zakładu karnego relacjonowały najważniejsze media w kraju i na świecie. Towarzyszyła mu też jego żona Carla Bruni.

70-latek został uznany za winnego finansowania przez Libię jego kampanii prezydenckiej w 2007 roku z pieniędzy rządu ówczesnego przywódcy Libii Muammara Kaddafiego. Sam utrzymuje, że jest niewinny. Do więziennej celi zabrał ze sobą powieść "Hrabia Monte Christo" opowiadającą o ucieczce z więzienia.

