Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sarkozy z szansą na zwolnienie z więzienia. Sąd ma dziś zdecydować

Nicolas Sarkozy
Sąd rozpoczął rozpatrywanie wniosku Sarkozy'ego o zwolnienie z więzienia
Źródło: TVN24
Przebywający od prawie trzech tygodni w więzieniu Nicolas Sarkozy ma szansę na odbywanie wyroku w warunkach aresztu domowego z dozorem elektronicznym. Sąd w Paryżu rozpoczął dziś rozpatrywanie wniosku byłego prezydenta Francji w tej sprawie.

Nicolas Sarkozy, który był prezydentem w latach 2007-2012, został skazany na pięć lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej domniemanego finansowania jego kampanii wyborczej przez Libię. 21 października trafił do więzienia, gdyż sąd nakazał mu rozpoczęcie od razu odbywania kary. Od tego momentu miał prawo ubiegać się o zwolnienie i taki wniosek jego adwokaci złożyli natychmiast. W razie pozytywnej decyzji wyrok więzienia może zostać zamieniony na areszt domowy z dozorem elektronicznym.

O wyroku dla byłego prezydenta Francji dowiesz się więcej w TVN24+ >>>

W poniedziałek sąd w Paryżu rozpoczął rozpatrywanie wniosku. Decyzja będzie znana około godziny 13.30.

Prokurator Damien Brunet powiedział, że istnieje ryzyko wywierania presji na świadków, ale uznał, że prośba byłego prezydenta o zwolnienie z więzienia powinna zostać spełniona.

Nadzór może mieć różne formy - aresztu domowego i noszenia bransoletki elektronicznej, czy też zakazu kontaktu z pewnymi osobami.

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy
Źródło: TERESA SUAREZ/EPA/PAP

Sąd może nie zgodzić się na zwolnienie

Kierując Sarkozy'ego do więzienia, sąd pierwszej instancji powołał się na "wyjątkową wagę" czynów, o które były prezydent został oskarżony. W przypadku wniosku o zwolnienie nie ma takiego kryterium. Sąd może nie zgodzić się na zwolnienie, jeśli uzna, że istnieje ryzyko naciskania na świadków, ucieczki bądź ponownego popełnienia przestępstwa. Adwokaci Sarkozy'ego są przekonani, że żadne takie ryzyko nie istnieje w przypadku byłego prezydenta.

W razie odmowy Sarkozy będzie mógł złożyć ponowną prośbę.

Tak teraz żyje były prezydent. Pierwsza doba Sarkozy’ego w więzieniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak teraz żyje były prezydent. Pierwsza doba Sarkozy’ego w więzieniu

Wniosek o zwolnienie z więzienia jest niezależny od apelacji od wyroku, która będzie rozpatrywana osobno. Proces przed sądem wyższej instancji w sprawie apelacji od wyroku nie rozpocznie się wcześniej niż w styczniu 2026 roku.

Były prezydent Francji w więzieniu

Sarkozy jest pierwszym byłym prezydentem Francji, który trafił do więzienia w związku z wyrokiem sądowym. Drogę polityka do zakładu karnego relacjonowały najważniejsze media w kraju i na świecie. Towarzyszyła mu też jego żona Carla Bruni.

Nicolas Sarkozy udaje się do więzienia La Santé
Źródło: TVN24, Reuters

70-latek został uznany za winnego finansowania przez Libię jego kampanii prezydenckiej w 2007 roku z pieniędzy rządu ówczesnego przywódcy Libii Muammara Kaddafiego. Sam utrzymuje, że jest niewinny. Do więziennej celi zabrał ze sobą powieść "Hrabia Monte Christo" opowiadającą o ucieczce z więzienia. 

OGLĄDAJ: Cela niczym "mała kawalerka". Tak wygląda pobyt Sarkozy'ego w więzieniu
pc

Cela niczym "mała kawalerka". Tak wygląda pobyt Sarkozy'ego w więzieniu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TERESA SUAREZ/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaNicolas Sarkozy
Czytaj także:
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
"Dzwonił na numer alarmowy, wymyślając kolejne historie". Odpowie przed sądem
WARSZAWA
Donald Trump
Trump ułaskawił sojuszników. W tle przegrane wybory prezydenckie
Świat
Śnieg w Toronto
"Śnieg w listopadzie jest piękny"
METEO
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?
BIZNES
imageTitle
Wymowny gest Lewandowskiego. Uratował jubileusz, jest pierwszy na świecie
EUROSPORT
Dolina Dolnej Odry
Weto prezydenta dla Parku Doliny Dolnej Odry. Ekolog: to błąd
Szczecin
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zabójstwo kobiety. Jej ciało znaleziono w mieszkaniu
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump na meczu futbolu amerykańskiego
Zaczęło się, gdy Trump pojawił się na stadionowym telebimie
Świat
shutterstock_2625293429
Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska
BIZNES
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
WARSZAWA
Napadł na sklepy w Łózkach i Szóstce. Poszukuje go policja
Wchodził do sklepu, psikał gazem i uciekał z pieniędzmi. Nagranie z monitoringu
Lublin
pap_20250326_0ND
"Kaczyński jest na nie swojej wojnie". Ziobro "kulą u nogi" PiS
Polska
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
WARSZAWA
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Nie bawcie się funkcjonariuszami". Kto przeprosi za brak nominacji?
Polska
Mężczyzna został zatrzymany
Kierowca busa próbował wciągnąć nastolatkę do pojazdu
imageTitle
Nokaut w derbach. Taki wynik jeszcze nigdy nie padł
EUROSPORT
Incydent w Pobiedziskach
Cios zadał z taką siłą, że nóż pękł. Policja o szczegółach zastrzelenia napastnika
Poznań
Śnieg, USA
Burze śnieżne, obfite opady. Możliwy paraliż komunikacyjny
METEO
Sklep Action w Poznaniu
Duża sieć wycofuje produkt. Apel do klientów
BIZNES
imageTitle
Amerykanie opłakują legendę
EUROSPORT
Sebastian Kaleta
Czy Ziobro wróci do kraju? Poseł PiS: nie planuje
Polska
imageTitle
Hiszpanie po występie Lewandowskiego. "Ze starej kury jest lepszy rosół"
EUROSPORT
Waszyngton prawie za zamkniętymi drzwiami
Koniec impasu w USA? Ważne głosowanie w Senacie
BIZNES
Donald Tusk
Tusk o kolejnych krokach w sprawie Ziobry. "Normalna praktyka, czego oni kwilą?"
Polska
shutterstock_2400636179
Nie czytają emocji, nie rozumieją kontekstu, halucynują. I nie znają numerów alarmowych.
Svitlana Kucherenko
Flagi zostały zerwane z budynków na warszawskich Bielanach
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: każdy dostanie dwa tysiące dolarów
BIZNES
Donald Tusk, Szymon Hołownia
Kulisy trudnej współpracy. "Rzucał papierami, wychodził, nie odbierał telefonu"
Polska
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
METEO
imageTitle
Specjalne ustalenia Lewandowskiego. "Widziałem innego Roberta"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica