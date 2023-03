Emmanuel Macron zdjął zegarek w czasie telewizyjnego wywiadu. Wywołał oburzenie w mediach społecznościowych

Wystąpienie Macrona miało miejsce dzień przed tym, jak ponad milion osób - a według związków zawodowych trzy miliony - demonstrowało we Francji , sprzeciwiając się podwyższeniu wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

Pałac Elizejski tłumaczy

Brytyjski dziennik zaznaczył, że dokładna wartość zegarka nie jest znana. Francuskie media sugerowały, że został wyprodukowany przez francuską firmę Bell & Ross i kosztował od 1600 do 2400 euro (od 7,5 do 11 tysięcy złotych). Również otoczenie prezydenta wskazuje na ten model.

Protesty przeciwko reformie emerytalnej

Reforma emerytalna jest jednym z centralnych planów prezydenta Macrona. Rząd chce stopniowo podnosić wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Dodatkowo szybciej ma wzrastać liczba lat wymaganych do wypłacenia pełnej emerytury. Ma to zażegnać zbliżający się deficyt w finansowaniu funduszu emerytalnego. Związki zawodowe uważają projekt za niesprawiedliwy i brutalny. We Francji trwają masowe protesty przeciwko tej reformie.