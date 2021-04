Opuścili jaskinię po 40 dniach izolacji. Większość uczestników eksperymentu chciała do niej wrócić

Grupa ochotników z Francji 40 dni temu weszła do jaskini. Ośmiu mężczyzn i siedem kobiet zmierzyło się tam z brakiem naturalnego światła i możliwości pomiaru czasu. W badaniu obserwowano granice ludzkiej zdolności przystosowania się do izolacji. Większość osób, mimo trudnych warunków pod ziemią, zadeklarowała chęć powrotu do wnętrza jaskini.