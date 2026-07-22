Świat Był podejrzewany o bycie "naganiaczem" Epsteina. Nie żyje Daniel Siad Oprac. Maciej Wacławik |

Siatka Jeffreya Epsteina. Pisał ze swoimi skautami, kiedy jeszcze odsiadywał wyrok Źródło wideo: Katarzyna Górniak / "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: CNN

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Jak poinformowała prokuratura w Nanterre, ciało mężczyzny znaleziono w poniedziałek wieczorem. Wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn jego śmierci.

Przeciwko Siadowi złożono wcześniej pięć skarg dotyczących gwałtu i napaści seksualnych. Podejrzewany by o to, że przedstawiał Epsteinowi modelki, które później oskarżyły finansistę o gwałt. Siad został objęty śledztwem prowadzonym w Paryżu przez wydział ds. walki z handlem ludźmi. Mężczyzna zaprzeczał oskarżeniom i zapewniał, że zajmował się tylko naborem modelek.

Ofiar szukał także w Polsce

Na początku bieżącego roku w USA opublikowano dokumenty związane z Epsteinem - finansistą, miliarderem i przestępcą seksualnym. Z dokumentów wynikało, że Siad poszukiwał dziewcząt dla Epsteina w różnych miejscach na świecie, w tym w Polsce, i przesyłał mu ich zdjęcia. Cel tych poszukiwań nie był jasno określany; w niektórych mailach Siad określał podsuwane finansiście kobiety jako "hostessy".

Siad był w gronie osób, które współpracowały z Epsteinem i zapraszały go na wydarzenia modowe nawet po tym, jak w 2008 roku został skazany za wykorzystywanie seksualne - przypomina CNN.

Przeciwko Siadowi świadczą zeznania jednej z ofiar Epsteina, która w 2022 roku mówiła, że Siad chciał, by poszukiwała ona dziewcząt dla Epsteina - nie modelek, a prostytutek. Siad według tych zeznań pokazywał jej zdjęcia dziewcząt, by powiedziała mu, czy będą się one podobać finansiście.

Co było w ujawnionych aktach

Epstein został aresztowany w 2019 r. pod zarzutem handlu nieletnimi w celu wykorzystania seksualnego, w tym samym roku znaleziono go martwego w celi aresztu w Nowym Jorku.

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W styczniu bieżącego roku departament sprawiedliwości USA ujawnił dokumenty zebrane podczas różnych śledztw w sprawie Epsteina. Potwierdziły one szerokie powiązania finansisty ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi. Liczba ofiar Epsteina nie jest dokładnie znana. Z ujawnionych akt i pozwów wynika, że wśród poszkodowanych są setki kobiet, które oskarżają go o wykorzystywanie seksualne lub o to, że stręczył je i przekazywał swoim znajomym.