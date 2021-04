Rzym ścigał ich od dekad, francuska policja wreszcie zatrzymała. "Nie można uciec od odpowiedzialności"

We Francji aresztowano siedmiu włoskich, skrajnie lewicowych terrorystów - w większości członków Czerwonych Brygad - skazanych przed wieloma laty przez sąd we Włoszech. Radykałowie ukrywali się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości we Francji, która przez dekady zapewniała im azyl. Aresztowanie to punkt zwrotny w dwustronnych stosunkach między Paryżem a Rzymem - ocenia agencja Reutera.