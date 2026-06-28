Świat Katastrofa samolotu ze spadochroniarzami. Nikt nie przeżył Oprac. Filip Czerwiński |

Tomblaine we Francji Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Dziennik "Le Figaro" powiadomił, że samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey i rozbił się na końcu pasa startowego. Na miejsce katastrofy udał się szef francuskiego MSW Laurent Nunez.

Jak poinformowały władze lokalne, w samolocie znajdowało się 11 osób - pilot, pięcioro instruktorów i pięć osób, które miały wykonać skoki ze spadochronem. Nikt nie przeżył.

Władze wyjaśniają przyczyny

Yves Seguy, prefekt regionu Meurthe-et-Moselle, powiedział reporterom w pobliżu miejsca katastrofy, że władze gromadzą zeznania świadków. Jednocześnie policja apeluje, aby nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

- Wśród ofiar nie było osób postronnych - powiedział Seguy na konferencji prasowej.

Przyczyna katastrofy nie została na razie ustalona. W rozmowie z nadawcą BFM Seguy powiedział, że samolot najwyraźniej uległ uszkodzeniu, zanim pionowo runął na ziemię.

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