Ostatnie słowa papieża do wiernych

Ostatnie publiczne wystąpienie papieża Franciszka Źródło: Reuters

Papież zmarł w wieku 88 lat. Ojciec święty po raz ostatni zwrócił się do wiernych w Wielkanoc, z balkonu bazyliki świętego Piotra w Watykanie. Wspominamy ostatnie publiczne wystąpienie Franciszka.

- Drodzy bracia i siostry, dobrej Wielkanocy. Powierzam mistrzowi ceremonii lekturę orędzia - powiedział papież, po czym oddał głos swojemu współpracownikowi.

Były to ostatnie publiczne słowa Franciszka. Dwa krótkie zdania, które wybrzmiały na Placu Świętego Piotra, poruszyły serca milionów wiernych na całym świecie, którzy z nadzieją czekali, by w te święta usłyszeć głos papieża. Ojciec święty udzielił także błogosławieństwa "Urbi et Orbi".

Watykan nie podał jeszcze szczegółów dotyczących ostatnich godzin życia papieża. Wiadomo, że Franciszek zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi w ostatnich miesiącach. Miał 88 lat.