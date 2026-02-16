Logo strona główna
Była premierka ofiarą nękania. Oskarżony przyznał się do winy

Sanna Marin na sali sądowej 13 lutego
Sanna Marin kierowała fińskim rządem od grudnia 2019 roku (nagrania archiwalne)
Źródło: Archiwum Reuters
Mężczyzna oskarżony o nękanie byłej premierki Finlandii Sanny Marin przyznał się do zarzucanych mu czynów i przekazał przeprosiny - informują tamtejsze media. Opisują też czego doświadczyła polityczka. Wyrok w sprawie ma zapaść jeszcze w tym miesiącu.

Rozprawa w sprawie nękania byłej szefowej fińskiego rządu odbyła się w sądzie okręgowym w Helsinkach w piątek. Oskarżony 37-latek, którego tożsamość nie została ujawniona, przyznał się do zarzutów nękania i zakłócania porządku publicznego. Nie był jednak obecny w sądzie - przekazał portal fińskiego publicznego nadawcy yle.

Oskarżony poprosił o przekazanie Marin wiadomości z przeprosinami . - Poddał się leczeniu i teraz, gdy wspomina te wydarzenia, jest mu bardzo przykro z powodu tego, co się stało - powiedział podczas rozprawy adwokat 37-latka.

Również w piątek ten sam mężczyzna został oskarżony o nękanie i molestowanie innej kobiety w Helsinkach. Tu również przyznał się do zarzucanych mu czynów i przeprosił kobietę - przekazał jego prawnik w rozmowie z Yle. Prokuratura domaga się łącznej kary dziewięciu miesięcy więzienia w zawieszeniu za oba przestępstwa. Sąd wyda wyrok 27 lutego.

Co trzeci dzień ktoś chce tu zabić kobietę. "A teraz dajcie mi dożywocie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co trzeci dzień ktoś chce tu zabić kobietę. "A teraz dajcie mi dożywocie"

Wanda Woźniak

Była premierka komentuje przeprosiny

Obecna w sądzie była premierka skomentowała przeprosiny. - Moją jedyną nadzieją jest to, że podobne zachowanie nie powtórzy się ani wobec mnie, ani wobec kogokolwiek innego - powiedziała. Po rozprawie Marin nie chciała jej komentować.

Sanna Marin w sądzie 13 lutego
Sanna Marin w sądzie 13 lutego
Źródło: PAP/EPA/TIMO KORHONEN

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2024 roku gdy Marin, premierka Finlandii w latach 2019-2023, czekała na zmianę światła podczas spaceru po Helsinkach. Gdy zmieniło się na zielone, oskarżony zaczął biec za byłą szefową rządu, "krzycząc coś i najwyraźniej próbując ją zatrzymać" - pisze Yle. Marin zdołała dotrzeć do swojego mieszkania. Niedługo później, podczas podróży służbowej, odebrała telefon z policji. Ta informowała ją o "dziwnie zachowującej się osobie" w pobliżu jej domu. Przed Bożym Narodzeniem 2024 Marin dostrzegła mężczyznę wpatrującego się w okno. Kilka dni później jej partner otworzył drzwi mężczyźnie, który zapytał, czy mieszka tu Sanna Marin.

Zaniepokoja była premierka zawiadomiła policję i zainstalowała w domofonie kamerę. Media opisują zarejestrowane przez nią trwające ponad dziewięć minut nagranie, na którym widać, jak mężczyzna nieustannie dzwoni do drzwi. Jak mówi, przestała się czuć pewnie wychodząc z domu. - Wcześniej czułam się całkiem bezpiecznie tam, gdzie mieszkam. Mogłam na przykład spokojnie pójść do pobliskiego sklepu - podkreśliła Marin, którą w piątek cytował portal gazety "Helsingin Sanomat".

W styczniu 2025 roku sąd okręgowy w Helsinkach na wniosek Marin wydał zakaz zbliżania się wobec 37-latka. Jak pisały wówczas media, w Finlandii zakazy zbliżania wystawiane są zazwyczaj w celu ochrony osób przed nękaniem, groźbami lub niechcianym kontaktem. Naruszenie zakazu może skutkować nałożeniem grzywny lub pozbawieniem wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
52 min
pc
Mlynkova o przemocy w małżeństwie: dla dobra dziecka trzeba uciekać
Debata TVN24+
Sprawą nastolatki zajmie się sąd rodzinny (zdjęcie ilustracyjne)
Ten rodzaj przemocy jest "najbardziej dotkliwy", ale "najtrudniejszy do udowodnienia"
Polska
Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Hejt to nie "konflikt", a ryzyko śmierci
Iga Dzieciuchowicz

Opracował Maciej Wacławik/am

Źródło: Yle, Helsingin Sanomat, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TIMO KORHONEN

FinlandiaSanna MarinPrzemoc wobec kobietStalking
