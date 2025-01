Nie wpuścili ucznia, bo urodził się w Rosji. "Rygorystyczne zasady"

Nastolatek z fińskim i rosyjskim obywatelstwem został został wykluczony z wycieczki szkolnej do największej w Finlandii elektrowni atomowej Olkiluoto - przekazało fińskie radio Yle. Jak poinformowano ucznia helsińskiego liceum, decyzja wynika z wewnętrznej polityki firmy, która nie zezwala na odwiedzanie elektrowni przez osoby z Rosji i Białorusi.

Fińskie radio Yle przekazało, że wycieczka uczniów z liceum w Helsinkach do elektrowni atomowej Olkiluoto została zaplanowana listopadzie. W związku z obowiązującymi procedurami szkoła była zobowiązana wcześniej do dostarczenia danych osobowych uczestników wycieczki.

Za pomocą szkolnej aplikacji do komunikacji z uczniami i opiekunami jeden z nauczycieli przekazał taką wiadomość do ucznia o fińskim i rosyjskim obywatelstwie: "Z powodu zasad bezpieczeństwa korporacyjnego i ogólnej sytuacji na świecie nie możesz wziąć udziału w wycieczce po obiekcie elektrowni Olkiluoto, ponieważ urodziłeś się w Rosji. To rygorystyczne zasady, na które niestety nie mamy wpływu".