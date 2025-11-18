Logo strona główna
Świat

Polscy żołnierze w Laponii. Ruszyły ćwiczenia Northern Strike

Finlandia. Ćwiczenia wojska, zdjęcie z lutego 2024 roku
Szwecja i Finlandia podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych
Źródło: Reuters Archive
W Finlandii na poligonie pod Rovaniemi rozpoczęły się ćwiczenia Northern Strike. Biorą w nich udział między innymi polscy artylerzyści z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii, którzy po raz pierwszy drogą lotniczą przetransportowali wyrzutnie rakietowe Homar-K.

Manewry Northern Strike 225 rozpoczęły się we wtorek w fińskiej Laponii i potrwają do 25 listopada. Kieruje nimi brygada z Kainuu, regionu położonego przy granicy z Rosją. Zaangażowanych jest w nie łącznie ok. 2200 żołnierzy oraz ok. 500 pojazdów.

Fińskie wojsko przekazało w komunikacie, że celem ćwiczeń jest przetestowanie systemów artyleryjskich i doskonalenie ich działania w trudnych warunkach wczesnej zimy, a także ćwiczenie różnych poziomów dowodzenia i ostrzału artyleryjskiego we współpracy z sojusznikami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przedstawili koncepcję obrony totalnej

Przedstawili koncepcję obrony totalnej

"Bałtycka Warta" powstrzymała Rosjan na Bałtyku

"Bałtycka Warta" powstrzymała Rosjan na Bałtyku

Polscy żołnierze w Laponii

Do Finlandii udali się polscy żołnierze, którzy do Laponii przywieźli wyrzutnie rakietowe Homar. Jak poinformowała 1. Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema, udział w ćwiczeniach to "szczególny moment" dla jednostki, ponieważ wyrzutnie Homar-K zostały po raz pierwszy w historii Sił Zbrojnych RP przygotowane do transportu lotniczego. Polska jednostka z ciężkim sprzętem ogniowym liczy około 40 osób.

W Finlandii koniec roku to intensywny okres szkoleń dla armii. W okresie od listopada do grudnia w różnych ćwiczeniach na terenie kraju weźmie udział łącznie ponad 20 tys. żołnierzy z wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych. Wśród nich są fińscy poborowi, rezerwiści i żołnierze z krajów sojuszniczych, a także jednostki innych służb, m.in. straży granicznej. 

Prezydent Finlandii: Europa potrzebuje "sisu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent Finlandii: Europa potrzebuje "sisu"

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Puolustusvoimat - Försvarsmakten

Finlandia Wojsko ćwiczenia
