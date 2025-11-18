Szwecja i Finlandia podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych Źródło: Reuters Archive

Manewry Northern Strike 225 rozpoczęły się we wtorek w fińskiej Laponii i potrwają do 25 listopada. Kieruje nimi brygada z Kainuu, regionu położonego przy granicy z Rosją. Zaangażowanych jest w nie łącznie ok. 2200 żołnierzy oraz ok. 500 pojazdów.

Fińskie wojsko przekazało w komunikacie, że celem ćwiczeń jest przetestowanie systemów artyleryjskich i doskonalenie ich działania w trudnych warunkach wczesnej zimy, a także ćwiczenie różnych poziomów dowodzenia i ostrzału artyleryjskiego we współpracy z sojusznikami.

Polscy żołnierze w Laponii

Do Finlandii udali się polscy żołnierze, którzy do Laponii przywieźli wyrzutnie rakietowe Homar. Jak poinformowała 1. Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema, udział w ćwiczeniach to "szczególny moment" dla jednostki, ponieważ wyrzutnie Homar-K zostały po raz pierwszy w historii Sił Zbrojnych RP przygotowane do transportu lotniczego. Polska jednostka z ciężkim sprzętem ogniowym liczy około 40 osób.

W Finlandii koniec roku to intensywny okres szkoleń dla armii. W okresie od listopada do grudnia w różnych ćwiczeniach na terenie kraju weźmie udział łącznie ponad 20 tys. żołnierzy z wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych. Wśród nich są fińscy poborowi, rezerwiści i żołnierze z krajów sojuszniczych, a także jednostki innych służb, m.in. straży granicznej.