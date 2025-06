"Wdrożyliśmy scenariusz ewakuacji". MSZ podało szczegóły

Mościcka-Dendys: wdrożyliśmy scenariusz ewakuacji Źródło: TVN24

W niedzielę szef KPRM Jan Grabiec poinformował, że MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przekazał, że przygotowane są loty wojskowe i lotnictwo cywilne.

Po godzinie 10 w poniedziałek przed siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbył się briefing rzecznika prasowego MSZ Pawła Wrońskiego i wiceministry Henryki Mościckiej-Dendys, którzy podali więcej szczegółów na temat planowanej ewakuacji.

"Wdrożyliśmy scenariusz ewakuacji"

Wiceministra zwróciła uwagę, że "w przestrzeni publicznej kursuje bardzo dużo nieprawdziwych informacji". - Przestrzeń powietrzna nad Izraelem pozostaje nadal zamknięta, co utrudnia wszelkie akcje ewakuacyjne. Otwarta jest droga lądowa przez Jordanię. Wdrożyliśmy scenariusz ewakuacji przez Amman obywateli polskich, którzy utknęli w Izraelu. I nad tym obecnie pracujemy - poinformowała.

Zastrzegła, że ewakuacja obywateli polskich dotyczyć będzie wyłącznie terytorium Izraela. - Planujemy przeprowadzić tę akcję, jak tylko skoordynujemy wszystkie służby. To jest bardzo skomplikowana logistycznie operacja, która wymaga przewiezienia naszych rodaków najpierw przez przejście graniczne, prawdopodobnie Allenby, do Ammanu, a następnie wylot samolotem do Warszawy - przekazała. - Zakładamy, że będziemy gotowi w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin - sprecyzowała. Dodała, że "ewakuacja będzie dotyczyła tych osób, które utknęły w Izraelu jako turyści albo na pobytach krótkoterminowych".

Wiceministra podkreśliła, że do tego momentu żadne z państw europejskich nie podjęło decyzji o ewakuacji swoich obywateli. - Polska będzie pierwsza i bardzo staramy się nie wywołać efektu kuli śniegowej i nie nakręcać napięć, bo sytuacja jest niezwykle delikatna - powiedziała Mościcka-Dendys.