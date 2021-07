EMA dopuściła szczepionkę Moderny dla dzieci w wieku 12 lat

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła w piątek do użytku szczepionkę przeciw COVID-19 firmy Moderna dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Ma być stosowana w taki sam sposób, jak u dorosłych, czyli w postaci dwóch dawek.

"Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) EMA zalecił rozszerzenie wskazania do stosowania szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna o dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Szczepionka jest już dopuszczona do stosowania u osób w wieku 18 lat i starszych. Stosowanie szczepionki u dzieci w wieku od 12 do 17 lat będzie takie samo jak u osób w wieku 18 lat i starszych. Podaje się ją w postaci dwóch wstrzyknięć (...) w odstępie czterech tygodni" - poinformowała EMA w komunikacie rozesłanym do przedstawicieli mediów.