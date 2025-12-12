Europejscy liderzy po spotkaniu "koalicji chętnych": żadnych ustępstw

Premier Holandii Dick Schoof zaznaczył na X, że "w sytuacji, gdy Ukraina nadal przeżywa ciągłe rosyjskie ataki na cele cywilne i infrastrukturę energetyczną, Europa musi przyśpieszyć i zwiększyć nasze wspólne wsparcie dla Ukrainy i nadać mu długoterminową strukturę".
"Aby osiągnąć trwały pokój, nie można podejmować decyzji o Ukrainie bez Ukrainy. I jest sprawą kluczową, by NATO i Europa bezpośrednio uczestniczyły w tym procesie i decydowały o sprawach nas dotyczących, takich jak gwarancje bezpieczeństwa, sankcje czy zamrożone aktywna. Ważna jest także ścisła współpraca z USA" - podkreślił.
Jak dodał, prędzej czy później Rosję trzeba będzie pociągnąć do odpowiedzialności za jej zbrodnie wojenne. "W tym celu we wtorek (16 grudnia) w Holandii odbędzie się konferencja ministerialna w sprawie Międzynarodowej Komisji do spraw Roszczeń dla Ukrainy" - powiadomił.
Nauseda: żadnych ustępstw w sprawie terytorium i suwerenności Ukrainy
Stubb, który przebywa w Holandii z wizytą państwową, napisał zaś: "Otrzymaliśmy najnowsze informacje od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i rozmawialiśmy o następnych krokach ku pokojowi. Ta grupa 34 państw wspierała Ukrainę przez całą wojnę i wspiera ją nadal na tym kluczowym etapie".
Nauseda zaznaczył, że "plan pokojowy musi obejmować mocne, wiążące prawnie gwarancje bezpieczeństwa, a nie kolejne memorandum budapeszteńskie". "Żadnych ustępstw w sprawie terytorium i suwerenności Ukrainy oraz prawa międzynarodowego" - napisał na X. "Europa musi działać w jedności, bo wypracowywane są kluczowe decyzje dotyczące naszego przyszłego bezpieczeństwa" - dodał.
Kraje europejskie wspierające Ukrainę zabiegają o zmodyfikowanie amerykańskiego planu pokojowego dla Kijowa. Na mocy proponowanego przez Waszyngton porozumienia Ukraina musiałaby zaakceptować straty terytorialne w zamian za bliżej nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Poprzednie spotkanie "koalicji chętnych" odbyło się w poniedziałek w Londynie.
