Zatrzymania gwiazd po gali rozdania nagród. Za "nieprzyzwoite" stroje

Addis Abeba, stolica Etiopii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na początku grudnia w Addis Abebie odbyła się uroczysta gala Ethiopia Creative Award 2025, na której wręczano nagrody dla najpopularniejszych lokalnych influencerów i gwiazd mediów społecznościowych. W kolejnych dniach po zakończeniu gali doszło jednak do serii zatrzymań twórców, którzy brali w niej udział. Do środy zatrzymano już sześć osób, którym zarzucono "nieprzyzwoity" ubiór podczas tego wydarzenia publicznego.

Zatrzymania gwiazd po gali

Wśród zatrzymanych po gali znalazł się między innymi 25-letni Adonay Berhane, który podczas ceremonii w stolicy Etiopii został ogłoszony "TikTokerem Roku". Miał na sobie wówczas białą, rozpiętą aż do spodni koszulę, spomiędzy której można było dostrzec jego tors. Berhane, influencer i mówca motywacyjny, jest obserwowany na TikToku przez niemal cztery miliony osób.

TikTokerka zatrzymana kilka dni po uroczystej gali Źródło: tiktok.com/@evan_edris12

W ręce policji trafiła także popularna Wongelawit Gebre Endrias, znana również jako Evan, która publikuje treści o tematyce lifestyle i mody. Kobieta na gali miała na sobie obszerną marynarkę, pod którą była topless. Zatrzymani zostali też tancerz i komentantor internetowy Yohannes Mekonnen oraz Bereket Tsegaye, Mekdim Dereje i Girum Gezahegn.

Social media kontra tradycja

Policja federalna przekazała w oświadczeniu, że zatrzymani młodzi twórcy nosili stroje, które "są nieakceptowalne dla społeczeństwa oraz sprzeczne z kulturą i dobrymi obyczajami Etiopczyków". Seria zatrzymań gwiazd mediów internetowych wywołała jednak gorącą dyskusję w Etiopii.

Krytycy zatrzymań "twierdzą, że aresztowania naruszają wolność słowa i tłumią kreatywność, podczas gdy przedstawiciele środowisk konserwatywnych bronią policji, podkreślając, że osoby publiczne muszą szanować normy kulturowe" - komentuje BBC.

Etiopia, jak przypomina brytyjski nadawca, jest kulturowo konserwatywnym krajem i interwencja władz uwypukla napięcia między szybko rozwijającą się kulturą cyfrową, a oczekiwaniami wynikającymi z tradycji. Krajowa policja zapowiedziała, że będzie intensyfikować działania, by "zapobiec nieodpowiedzialnemu wykorzystywaniu mediów, zwłaszcza przez młode pokolenie". W sieci zamieściła także zdjęcia zatrzymanych wykonane do policyjnej kartoteki, m.in. Adonay Berhane.

Rozwiń

Według ustaleń brytyjskiej stacji etiopski rząd dotychczas nie skomentował zatrzymań. Do zatrzymań nie odnieśli się także sami zatrzymani ani ich rodziny. Z informacji przekazanych przez policję federalną wynika, że decyzję o zatrzymaniach podjęto z obawy o demoralizujący wpływ na etiopską młodzież. W zamieszkanej przez ponad 130 milionów ludzi Etiopii z mediów społecznościowych korzysta około osiem milionów użytkowników.

OGLĄDAJ: TVN24 HD