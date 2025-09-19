Logo strona główna
Świat

Rosyjskie myśliwce naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. "Putin testuje determinację Zachodu"

Ćwiczenia Zapad-2025
Tallinn, stolica Estonii
Źródło: Reuters Archive
Rząd Estonii poinformował, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wkroczyły w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia. To czwarte naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję w tym roku - podał portal Delfi.

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły w piątek rano przestrzeń powietrzną Estonii - poinformował estoński rząd. Do incydentu doszło w rejonie wyspy Vaindloo, około 100 km od Talinna.

Myśliwce przebywały na estońskim niebie przez 12 minut. Rząd wręczył notę protestacyjną rosyjskiemu dyplomacie w związku z incydentem.

Jak przekazał portal Delfi, transpondery samolotowe były wyłączone, a pilot nie był w łączności z estońskimi służbami żeglugi powietrznej.

Rosyjski MiG-31
Rosyjski MiG-31
Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

"Agresywne działania Rosji"

Margus Tsahkna, estoński minister spraw zagranicznych cytowany przez portal Delfi, przekazał, że było to czwarte naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję w tym roku. - Dzisiejsze naruszenie, w trakcie którego trzy myśliwce wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, jest bezprecedensowo brutalne - wskazał.

- Na coraz częstsze testowanie granic i agresywne działania Rosji należy zareagować poprzez szybkie wzmocnienie presji politycznej i gospodarczej - dodał. 

Kallas: nie możemy okazywać słabości

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przekazała, że "dzisiejsze naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie samoloty wojskowe stanowi niezwykle niebezpieczną prowokację".

"Jest to trzecie tego typu naruszenie przestrzeni powietrznej UE w ciągu ostatnich dni i powoduje dalsze nasilenie napięć w regionie" - zauważyła. "Będziemy nadal wspierać nasze państwa członkowskie w umacnianiu ich obronności przy pomocy zasobów europejskich" - oświadczyła Kallas. 

Jak wskazała, "Putin testuje determinację Zachodu". "Nie możemy okazywać słabości" - dodała. 

Sprawę naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej skomentowała także rzeczniczka NATO Allison Hart. "NATO natychmiast zareagowało i przechwyciło rosyjski samolot. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i możliwości reakcji NATO" - poinformowała. 

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Rosyjskie myśliwce naruszyły estońską przestrzeń powietrzną niewiele ponad tydzień po tym, gdy do Polski wtargnęły rosyjskie drony. W operacji obronnej uczestniczyły polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne oraz polskie i sojusznicze samoloty.

Minister obrony reaguje na słowa Zełenskiego. "Niepotrzebne i nieprawdziwe"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Minister obrony reaguje na słowa Zełenskiego. "Niepotrzebne i nieprawdziwe"

Polska

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. W operacji, poza naziemnymi systemami, uczestniczyły m.in. samoloty wczesnego ostrzegania AWACS, dwa myśliwce F-35 i dwa F-16, śmigłowce - bojowe Mi-24, a także wielozadaniowe M-17 oraz Black Hawk.

pc

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: Reuters, Delfi

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

