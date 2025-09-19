Rosyjskie myśliwce naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. "Putin testuje determinację Zachodu"

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły w piątek rano przestrzeń powietrzną Estonii - poinformował estoński rząd. Do incydentu doszło w rejonie wyspy Vaindloo, około 100 km od Talinna.
Myśliwce przebywały na estońskim niebie przez 12 minut. Rząd wręczył notę protestacyjną rosyjskiemu dyplomacie w związku z incydentem.
Jak przekazał portal Delfi, transpondery samolotowe były wyłączone, a pilot nie był w łączności z estońskimi służbami żeglugi powietrznej.
"Agresywne działania Rosji"
Margus Tsahkna, estoński minister spraw zagranicznych cytowany przez portal Delfi, przekazał, że było to czwarte naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję w tym roku. - Dzisiejsze naruszenie, w trakcie którego trzy myśliwce wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, jest bezprecedensowo brutalne - wskazał.
- Na coraz częstsze testowanie granic i agresywne działania Rosji należy zareagować poprzez szybkie wzmocnienie presji politycznej i gospodarczej - dodał.
Kallas: nie możemy okazywać słabości
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przekazała, że "dzisiejsze naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie samoloty wojskowe stanowi niezwykle niebezpieczną prowokację".
"Jest to trzecie tego typu naruszenie przestrzeni powietrznej UE w ciągu ostatnich dni i powoduje dalsze nasilenie napięć w regionie" - zauważyła. "Będziemy nadal wspierać nasze państwa członkowskie w umacnianiu ich obronności przy pomocy zasobów europejskich" - oświadczyła Kallas.
Jak wskazała, "Putin testuje determinację Zachodu". "Nie możemy okazywać słabości" - dodała.
Sprawę naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej skomentowała także rzeczniczka NATO Allison Hart. "NATO natychmiast zareagowało i przechwyciło rosyjski samolot. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i możliwości reakcji NATO" - poinformowała.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
Rosyjskie myśliwce naruszyły estońską przestrzeń powietrzną niewiele ponad tydzień po tym, gdy do Polski wtargnęły rosyjskie drony. W operacji obronnej uczestniczyły polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne oraz polskie i sojusznicze samoloty.
Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. W operacji, poza naziemnymi systemami, uczestniczyły m.in. samoloty wczesnego ostrzegania AWACS, dwa myśliwce F-35 i dwa F-16, śmigłowce - bojowe Mi-24, a także wielozadaniowe M-17 oraz Black Hawk.
