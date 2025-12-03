Wspólne ćwiczenia wojskowe sił estońskich i duńskich (luty 2023) Źródło: Reuters Archiwum

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W Estonii mniejszość rosyjska stanowi ponad jedną piątą społeczeństwa.

Służba wojskowa jest w tym kraju obowiązkowa i trwa 11 miesięcy.

Nowelizacja ustawy o służbie wojskowej wywołała w kraju falę dyskusji.

Pod koniec listopada estoński parlament zdecydował, że od przyszłego roku do wojska powoływani będą tylko ci obywatele, którzy znają język estoński na poziomie przynajmniej B1. Według władz tej formalny wymóg jest konieczny, ponieważ szkolenia dla żołnierzy prowadzone są w języku estońskim i coraz częściej obejmują obsługę skomplikowanego uzbrojenia, systemów łączności i specjalistyczną terminologię.

Rosyjskojęzyczni poborowi w Estonii

Akt czeka jeszcze na podpis prezydenta Alara Karisa. Nowelizacja ustawy o służbie wojskowej, wyłączająca w praktyce rosyjskojęzycznych mieszkańców Estonii z poboru, wywołała już jednak w kraju falę dyskusji. W liczącej 1,3 mln mieszkańców Estonii mniejszość rosyjska stanowi ponad jedną piątą społeczeństwa.

Według pułkownik Margot Kunnapuu, kierującej departamentem szkolenia w sztabie generalnym estońskich sił zbrojnych, dotychczas w przypadku młodych żołnierzy, którzy nie znają dostatecznie dobrze języka estońskiego, konieczne było przekazywanie im wiedzy za pomocą np. gestów czy mimiki. Rosyjskojęzyczni poborowi, którzy mówią dobrze po estońsku, musieli w praktyce pełnić rolę tłumaczy – przyznała.

W ostatnich latach odsetek poborowych z niewystarczającą znajomością języka estońskiego wahał się od 10 do 15 procent w zależności od jednostki i konkretnego okresu poboru. Zdarzało się jednak – powiedziała Kunnapuu, że nawet i co piąty z powołanych do wojska nie mówił dobrze po estońsku, co znacząco zakłócało prowadzenie szkoleń.

Obowiązkowa służba wojskowa

W Estonii służba wojskowa jest obowiązkowa i trwa 11 miesięcy. W ostatnich latach co roku powoływano około 3-4 tysiące mężczyzn. Kobiety mogą zgłosić się do odbycia służby dobrowolnie. Od 2026 roku – jeśli nowelizacja wejdzie w życie – osoby, które nie osiągnęły poziomu B1 ze znajomości estońskiego, będą mogły być powołane do wojska do 28. roku życia, o ile poprawią swoje umiejętności językowe.

OGLĄDAJ: Szef NATO: będziemy bronić każdej piędzi natowskiego terytorium przed Rosją