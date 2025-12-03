Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nie znasz dobrze języka? Nie będziesz powołany do wojska. Nowe prawo w Estonii

Patrol na granicy estońsko-rosyjskiej
Wspólne ćwiczenia wojskowe sił estońskich i duńskich (luty 2023)
Źródło: Reuters Archiwum
Do odbycia obowiązkowej służby wojskowej w Estonii od przyszłego roku będą powoływani tylko ci, którzy dobrze znają język estoński. Jak podaje radio ERR, obecnie szkolenia utrudniają poborowi, którzy potrafią mówić jedynie po rosyjsku.
Kluczowe fakty:
  • W Estonii mniejszość rosyjska stanowi ponad jedną piątą społeczeństwa.
  • Służba wojskowa jest w tym kraju obowiązkowa i trwa 11 miesięcy.
  • Nowelizacja ustawy o służbie wojskowej wywołała w kraju falę dyskusji.

Pod koniec listopada estoński parlament zdecydował, że od przyszłego roku do wojska powoływani będą tylko ci obywatele, którzy znają język estoński na poziomie przynajmniej B1. Według władz tej formalny wymóg jest konieczny, ponieważ szkolenia dla żołnierzy prowadzone są w języku estońskim i coraz częściej obejmują obsługę skomplikowanego uzbrojenia, systemów łączności i specjalistyczną terminologię.

Rosyjskojęzyczni poborowi w Estonii

Akt czeka jeszcze na podpis prezydenta Alara Karisa. Nowelizacja ustawy o służbie wojskowej, wyłączająca w praktyce rosyjskojęzycznych mieszkańców Estonii z poboru, wywołała już jednak w kraju falę dyskusji. W liczącej 1,3 mln mieszkańców Estonii mniejszość rosyjska stanowi ponad jedną piątą społeczeństwa.

Według pułkownik Margot Kunnapuu, kierującej departamentem szkolenia w sztabie generalnym estońskich sił zbrojnych, dotychczas w przypadku młodych żołnierzy, którzy nie znają dostatecznie dobrze języka estońskiego, konieczne było przekazywanie im wiedzy za pomocą np. gestów czy mimiki. Rosyjskojęzyczni poborowi, którzy mówią dobrze po estońsku, musieli w praktyce pełnić rolę tłumaczy – przyznała.

W ostatnich latach odsetek poborowych z niewystarczającą znajomością języka estońskiego wahał się od 10 do 15 procent w zależności od jednostki i konkretnego okresu poboru. Zdarzało się jednak – powiedziała Kunnapuu, że nawet i co piąty z powołanych do wojska nie mówił dobrze po estońsku, co znacząco zakłócało prowadzenie szkoleń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Bałtycka Warta" powstrzymała Rosjan na Bałtyku

"Bałtycka Warta" powstrzymała Rosjan na Bałtyku

Kręcili materiał o "zielonych ludzikach". Ekipa BBC zatrzymana

Kręcili materiał o "zielonych ludzikach". Ekipa BBC zatrzymana

Obowiązkowa służba wojskowa

W Estonii służba wojskowa jest obowiązkowa i trwa 11 miesięcy. W ostatnich latach co roku powoływano około 3-4 tysiące mężczyzn. Kobiety mogą zgłosić się do odbycia służby dobrowolnie. Od 2026 roku – jeśli nowelizacja wejdzie w życie – osoby, które nie osiągnęły poziomu B1 ze znajomości estońskiego, będą mogły być powołane do wojska do 28. roku życia, o ile poprawią swoje umiejętności językowe.

OGLĄDAJ: Szef NATO: będziemy bronić każdej piędzi natowskiego terytorium przed Rosją
pc

Szef NATO: będziemy bronić każdej piędzi natowskiego terytorium przed Rosją

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: VALDA KALNINA/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
EstoniaWojskoNATO
Czytaj także:
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
"Utrudniony kontakt" z dyżurnym ruchu, pociągi opóźnione
Poznań
Zderzenie w al. Krakowskiej w okolicach Tarczyna
Samochód zawisł na barierach. "Kierująca zlekceważyła czerwone światło"
WARSZAWA
shutterstock_2641583929
Rozmowy o płacach w ochronie zdrowia bez przełomu. MZ zapowiada projekt na styczeń
Piotr Wójcik
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
BIZNES
17-latek odpowie przed sądem
17-latek groził chłopcu pobiciem, ten zabierał oszczędności mamy i babci
Opole
Ilhan Omar
Donald Trump nazwał kongresmenkę "śmieciem". Kim jest Ilhan Omar
Anna Zaleska
Kierowca miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu
Po zderzeniu zasnął za kierownicą. "Pił wódkę w trakcie jazdy"
Lublin
zakaz alkohol shutterstock_2671029367
Zakazali sprzedaży alkoholu w nocy
Wrocław
Ładunek wybuchowy w teatrze. Służby prowadziły działania
Materiały wybuchowe w teatrze. Ruch prokuratury
WARSZAWA
O kredyt hipoteczny może być trudniej
Historyczny rekord na rynku hipotek
BIZNES
Start rakiety Zhuque-3 od LandSpace
"Konkurencja dla SpaceX" rozbiła się po starcie
METEO
Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Policjanci odzyskali "uprowadzonego goryla"
WARSZAWA
14 min
pc
Rosja "wykorzystała słabość Trumpa"? "USA miały być kurierem"
Andrzej Zaucha
Do zdarzenia doszło w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Krośnie
Pijany pacjent zaatakował lekarza
Rzeszów
Rustem Umerow i Andrij Hnatow (zdjęcie z listopada 2025 r.)
Najpierw rozmowy w Brukseli, potem "przygotowania do spotkania z wysłannikami Trumpa"
Świat
Do zdarzenia doszło w areszcie w Zielonej Górze
Próbował uciec z aresztu, spadł z dachu
Lubuskie
Szkoła
Śmierć nauczyciela w szkole, znaleźli go uczniowie
Trójmiasto
Miejsce katastrofy śmigłowca
"Śmierć obu mężczyzn nastąpiła natychmiastowo"
Rzeszów
imageTitle
Tajemnicze pęknięcia w zamkach. Eksperci zdziwieni
EUROSPORT
Zatrzymanie podejrzanego o atak nożem podczas Dni Ursynowa
Atak nożem na plenerowej imprezie. Nowe informacje
WARSZAWA
nvidia czip shutterstock_1060748543
Niepokojące braki układów pamięci. "Zaczynamy się martwić"
BIZNES
Samolot Malaysia Airlines
Wznowią poszukiwania MH370. Za znalezienie 70 milionów dolarów
Świat
10-miesięczne dziecko trafiło do szpitala
Dwumiesięczna dziewczynka "zmarła w cierpieniach". Chcą skazania rodziców bez rozprawy
Białystok
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop "włamał się" do sklepu z alkoholem. Skończył w toalecie
METEO
pap_20231024_0AU
Plan na Trybunał Konstytucyjny i zmiana w podejściu koalicji. Kulisy narady liderów
Polska
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
"Trzeba przekonać opinię publiczną". Ujawnili wiadomości Romanowskiego
Polska
Rozczłonkowane ciało odkryto w parku
Zabił, ciało poćwiartował w łazience, przeniósł w walizce i zakopał w parku. Zarzuty dla 19-latka
Trójmiasto
Świąteczny pociąg metra
"Maszynista nie wyhamował". Świąteczny pociąg metra uszkodzony
WARSZAWA
Do wypadku doszło w Zamościu
Potrącił 74-latka i odjechał, potem zgłosił się na policję. Pieszy zmarł w szpitalu
Lublin
Laura Woods
Prezenterka zasłabła na wizji. "To było trochę dziwne"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica