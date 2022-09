Kto dba o zdrowie Elżbiety II? "Bycie lekarzem rodziny królewskiej zawsze stanowiło mieszankę medycyny i dyplomacji"

"Nie mam ustalonych godzin pracy"

Członków rodziny królewskiej od pozostałych pacjentów różni jednak to, że każda decyzja o wysłaniu do szpitala wiążę się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Praca sir Huwa Thomasa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, jednak jak sam stwierdził, nie jest to stanowisko w pełnym wymiarze godzin: - Nie mam ustalonych godzin pracy, pojawiam się wtedy, kiedy jestem potrzebny - mówił, dodając, że rola królewskiego lekarza całkowicie różni się od "tego, co robi na co dzień".