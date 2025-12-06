Logo strona główna
Świat

Musk napisał, Miedwiediew się zgodził, Sikorski skomentował

Radosław Sikorski
Sikorski: życzę Muskowi powodzenia w drodze na Marsa
Źródło: Enex
Elon Musk napisał w serwisie X, że Unia Europejska powinna zostać rozwiązana. Zgodził się z nim były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Radosław Sikorski pokazał ich wpisy, "jakby ktoś jeszcze miał wątpliwość, komu służy cała antyunijna gadka o suwerenności". We wcześniejszym wpisie szef polskiego MSZ zachęcał miliardera do lotu na Marsa.

"Unia Europejska powinna zostać zniesiona, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom, aby rządy mogły lepiej reprezentować swoich obywateli" - napisał w sobotę miliarder Elon Musk na platformie X, której jest właścicielem (zmienił jej nazwę z Twittera na X po zakupie w 2023 roku).

"Dokładnie tak" - odpowiedział Muskowi Dmitrij Miedwiediew, prezydent Rosji w latach 2008-2012.

"Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwość, komu służy cała antyunijna gadka o suwerenności. Tym, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści, i tym, którzy chcą Europę podbić" - skomentował minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski, pokazując wpisy obu panów.

Parę godzin wcześniej Elon Musk zapytał w innym wpisie: "ile czasu minie, zanim UE przestanie istnieć?". "Rozwiązać UE" - dodał. Do tych słów również odniósł się Radosław Sikorski. "Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów" - odpowiedział Muskowi. Wicepremier nawiązał w ten sposób do gestu, który miliarder wykonał dwukrotnie w Capital One Arena w Waszyngtonie podczas wydarzenia towarzyszącego inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.

Elon Musk w sobotę skomentował też wpis Donalda Tuska do "amerykańskich przyjaciół", nawiązując do imienia i nazwiska polskiego premiera. "Jeśli połączysz Donalda Trumpa z Elonem Muskiem, otrzymujesz..." - i na końcu dodał śmiejące się emoji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Kara dla amerykańskiego giganta. Jest decyzja Brukseli
BIZNES
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
BIZNES
shutterstock_2623121045
Fatalne wieści dla Muska. Tak źle nie było od trzech lat
BIZNES

Sikorski nie pierwszy raz komentuje słowa Muska

W marcu na platformie X między Radosławem Sikorskim a ówczesnym doradcą prezydenta Donalda Trumpa Elonem Muskiem doszło do ostrej wymiany zdań na temat wykorzystywanego przez Ukrainę systemu łączności satelitarnej Starlink, dostarczanej przez firmę miliardera.

Musk stwierdził, że gdyby zdecydował o odłączeniu Ukrainy od Starlinków, front by się załamał, a Ukraina przegrałaby wojnę. W reakcji Sikorski wskazał, że Starlinki dla Ukrainy opłacane są przez Polskę w ramach dwustronnej umowy handlowej.

Chwilę później na wpis Sikorskiego zareagował sam Musk. "Cicho bądź, mały człowieku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma substytutu dla Starlinka" - napisał pod adresem szefa polskiej dyplomacji.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Musk, Rubio, Sikorski. Ostra wymiana zdań wokół Polski, Ukrainy i Starlinków

W maju właściciel X zakończył pracę dla administracji rządowej. W czerwcu stosunki między Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem się pogorszyły po tym, jak miliarder skrytykował ustawę budżetową. Dopiero wówczas Radosław Sikorski odpowiedział na obelgę.

"Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza, niż myślałeś" - napisał na platformie X.

OGLĄDAJ: Po co "najgroźniejszy człowiek na ziemi" kupił Twittera?
Elon Musk

Po co "najgroźniejszy człowiek na ziemi" kupił Twittera?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ToL

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wiktor Dąbkowski/PAP

