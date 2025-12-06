Musk napisał, Miedwiediew się zgodził, Sikorski skomentował

Sikorski: życzę Muskowi powodzenia w drodze na Marsa Źródło: Enex

"Unia Europejska powinna zostać zniesiona, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom, aby rządy mogły lepiej reprezentować swoich obywateli" - napisał w sobotę miliarder Elon Musk na platformie X, której jest właścicielem (zmienił jej nazwę z Twittera na X po zakupie w 2023 roku).

"Dokładnie tak" - odpowiedział Muskowi Dmitrij Miedwiediew, prezydent Rosji w latach 2008-2012.

"Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwość, komu służy cała antyunijna gadka o suwerenności. Tym, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści, i tym, którzy chcą Europę podbić" - skomentował minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski, pokazując wpisy obu panów.

Parę godzin wcześniej Elon Musk zapytał w innym wpisie: "ile czasu minie, zanim UE przestanie istnieć?". "Rozwiązać UE" - dodał. Do tych słów również odniósł się Radosław Sikorski. "Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów" - odpowiedział Muskowi. Wicepremier nawiązał w ten sposób do gestu, który miliarder wykonał dwukrotnie w Capital One Arena w Waszyngtonie podczas wydarzenia towarzyszącego inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.

Elon Musk w sobotę skomentował też wpis Donalda Tuska do "amerykańskich przyjaciół", nawiązując do imienia i nazwiska polskiego premiera. "Jeśli połączysz Donalda Trumpa z Elonem Muskiem, otrzymujesz..." - i na końcu dodał śmiejące się emoji.

Sikorski nie pierwszy raz komentuje słowa Muska

W marcu na platformie X między Radosławem Sikorskim a ówczesnym doradcą prezydenta Donalda Trumpa Elonem Muskiem doszło do ostrej wymiany zdań na temat wykorzystywanego przez Ukrainę systemu łączności satelitarnej Starlink, dostarczanej przez firmę miliardera.

Musk stwierdził, że gdyby zdecydował o odłączeniu Ukrainy od Starlinków, front by się załamał, a Ukraina przegrałaby wojnę. W reakcji Sikorski wskazał, że Starlinki dla Ukrainy opłacane są przez Polskę w ramach dwustronnej umowy handlowej.

Chwilę później na wpis Sikorskiego zareagował sam Musk. "Cicho bądź, mały człowieku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma substytutu dla Starlinka" - napisał pod adresem szefa polskiej dyplomacji.

W maju właściciel X zakończył pracę dla administracji rządowej. W czerwcu stosunki między Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem się pogorszyły po tym, jak miliarder skrytykował ustawę budżetową. Dopiero wówczas Radosław Sikorski odpowiedział na obelgę.

"Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza, niż myślałeś" - napisał na platformie X.

