Musk po raz kolejny poparł AfD. "Walczcie o wspaniałą przyszłość"

Mówił, że "to w porządku, żeby czuć dumę z bycia Niemcem" oraz "być dumnym z niemieckiej kultury, wartości", których "ważne, żeby nie zatracić w jakimś multikulturalizmie". "Niemiecka kultura" sięga "tysięcy lat wstecz" i nawet Juliusz Cezar był "pod wrażeniem" ducha walki plemion germańskich, kontynuował Musk.

Alice Weidel, liderka AfD: Make Germany great again!

Po wystąpieniu Muska, liderka AfD i kandydatka partii na kanclerza Alice Weidel powiedziała: - Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again! - relacjonuje portal dziennika "Bild".