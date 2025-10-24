Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prezydent: próbowano mnie otruć. "Trzy substancje" w dżemie i czekoladkach

Daniel Noboa
Ekwador. Kolumna prezydenta Daniela Noboi obrzucona kamieniami
Źródło: Reuters
Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa powiedział w wywiadzie, że ktoś próbował go otruć dżemem i czekoladkami, dodając do nich trujące substancje. - Niemożliwe, by nie było to celowe - ocenił.

Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa w czwartek udzielił wywiadu stacji CNN Español. W rozmowie polityk wysunął oskarżenie, że próbowano go otruć. Jak wskazał, trucizna miała znajdować się w dżemie i czekoladkach, jakie otrzymał w prezencie podczas ubiegłotygodniowego spotkania z rolnikami w prowincji Los Rios.

- Nie jestem inżynierem chemikiem (...). Ale tam były trzy różne substancje chemiczne o bardzo wysokim stężeniu. Jest praktycznie niemożliwe, by znalazły się w danym produkcie w tak wysokim stężeniu. To niemożliwe, żeby był to przypadek lub wina opakowania (...). Niemożliwe, by nie było to celowe - stwierdził Noboa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejny tragiczny dzień zamieszek w zakładzie karnym. Co najmniej 17 ofiar

Kolejny tragiczny dzień zamieszek w zakładzie karnym. Co najmniej 17 ofiar

Brutalne starcia w więzieniu. 14 ofiar śmiertelnych

Brutalne starcia w więzieniu. 14 ofiar śmiertelnych

Domniemana próba otrucia prezydenta Ekwadoru

Portal Infobae podaje, że obecność niebezpiecznych chemikaliów ujawniono po przeprowadzeniu rutynowych testów tych produktów. W odpowiedzi na to Casa Militar, instytucja odpowiedzialna za ochronę prezydenta, zawiadomiła o sprawie prokuraturę. Noboa podkreśla, że śledczym zapewniono niezbędne dowody oraz że cały proces musi doprowadzić do określenia winnego.

Casa Militar przekazało, że produkty znajdowały się w ręcznie plecionym koszu, który przekazano współpracownikom prezydenta. Spośród łącznie ośmiu, trzy miały zawierać substancje wysoce niebezpieczne. W analizach laboratoryjnych zidentyfikowano chlorek tionylu, chloroetanol i antracen, które są uznawane za szkodliwe dla zdrowia - pisze Infobae.

Protesty w Ekwadorze

To nie pierwszy raz, jak administracja Noboi wysuwa podobne oskarżenia. Na początku października samochód, którym Noboa podróżował, został obrzucony kamieniami przez rozgniewany tłum kilkuset osób. Wówczas jego współpracownicy mówili o "próbie zamachu".

- Były też race domowej roboty, koktajle Mołotowa, pociski, które mogą zabić (...) - twierdził Noboa w czwartkowym wywiadzie. - Coś takiego wobec kolumny prezydenckiej wszędzie na świecie zostałoby uznane za zamach - ocenił. - Nikt nie chce, żeby rzucano w niego koktajlem Mołotowa ani otruto go czekoladkami - dodał.

W Ekwadorze przez ostatni miesiąc trwały protesty przeciwko podwyżce cen paliw. Rozpoczęły się na wezwanie Krajowej Konferencji Rdzennych Ludów Ekwadoru (CONAIE) - największej organizacji społecznej tego kraju. Demonstrujący m.in. organizowali pochody i blokowali drogi. CONAIE twierdzi, że atak na kolumnę prezydencką był prowokacją, mającą na celu kryminalizację protestów.

Strzelanina w klubie bilardowym. Nie żyje dziewięć osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzelanina w klubie bilardowym. Nie żyje dziewięć osób

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: CNN Español, Infobae, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jean Mora/Agencia Press South/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
EkwadorAmeryka Południowa
Czytaj także:
O krok od tragedii na jednej z głównych ulic Łodzi
Nagle pojawiło się czarne porsche, przemknęło tuż obok pieszej
Łódź
Markus Soeder
Premier Bawarii wzywa do ograniczenia "napływu młodych mężczyzn z Ukrainy"
Świat
"Brexitowa rzeczywistość: straciliśmy kontrolę"
Już dwie trzecie Brytyjczyków uważa, że brexit był porażką. Oto kogo za to winią
Świat
Ruszył proces w sprawie afery PCK
Afera PCK wraca. Jest nowe śledztwo
Wrocław
shutterstock_2279613499
Niemcy o "ciosie dla Ukrainy"
BIZNES
imageTitle
Akrobacje przyprawiające o ciarki i spektakularny upadek Polaka
EUROSPORT
chirurdzy-shutter-1
Nastolatek połknął blisko 100 magnesów. Lekarze musieli usunąć mu część jelita
Zdrowie
imageTitle
Wybrano najlepszych polskich lekkoatletów 2025 roku
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Kaczyński otworzył konwencję PiS. "Te trzy tematy muszą być wyeksponowane"
Polska
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła oszustwo w branży paliwowej
Decyzję Trumpa odczuje też Polska? Tak mogą wzrosnąć ceny
BIZNES
Toast dzieci na otwarciu placu zabaw
Dzieci z kieliszkami na otwarciu placu zabaw. Reakcja kuratorium
Wrocław
Aktorka Agnieszka Warchulska została obrzucona kamieniami i jajkami przez nastolatków
Aktorka obrzucona jajkami i kamieniami przez bandę nastolatków na hulajnogach
WARSZAWA
8 min
pc
Sterczewski odpowiada Grabcowi: Dziwię się. Mam nadzieję, że pogadamy
Sejm Wita
Wypadek na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny leżało na ekspresówce
WARSZAWA
Ukrywał marihuanę w wychodku
Ukrył marihuanę w wychodku i o niej zapomniał
WARSZAWA
Kościół św. Bartłomieja na osiedlu Podwawelskim w Krakowie
Stoi tam od ponad 300 lat. Za kościółkiem nieba już nie widać, jest beton
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
Ekstremalne warunki. Mecz Ligi Konferencji zostanie dokończony w piątek
EUROSPORT
Zwierzęta zostały wyniesione z czwartego piętra
Strażacy wynieśli z pożaru psa i kota. "Nieważne, czy ktoś ma ręce, czy łapy"
Kraków
Według ustaleń policji, mężczyzna miał podpalić garaż
Najpierw zaatakował metalowym prętem, potem podpalił garaż, w którym ukrył się 42-latek
Poznań
Ostatecznie do szpitala przewieziono cztery osoby
Jechali na zajęcia. W busa uderzył kierowca audi
Szczecin
Trump
"Trump jest sfrustrowany brakiem efektów"
Świat
ABW
Biznes kancelarii Putina w Warszawie. Jest ruch ABW
Polska
Oskarżony Piotr G. na sali sądu w Kościerzynie
Przez lata znęcał się nad córką. W jego piwnicy znaleźli ciała noworodków
Trójmiasto
Tatar wołowy
Groźna bakteria w mięsie. "Nie należy spożywać"
BIZNES
Rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu
Wschodnie Skrzydło Białego Domu "przeszło do historii"
Świat
Inwrocław
W Inowrocławiu spadł dron szkoleniowy. Żandarmeria Wojskowa o przyczynie
Polska
imageTitle
Gol wyjątkowej urody, zza połowy
EUROSPORT
Jakub Iwaniec
Zarządzenie Żurka w sprawie sędziego Iwańca uchylone
Polska
imageTitle
Kryzys mistrzów NHL. Wypunktował ich Crosby
EUROSPORT
W Tatrach sypnie śniegiem
W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica