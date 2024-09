Wybuchy w różnych punktach miasta. Seria eksplozji na nagraniu

Wybuchy należących do bojowników Hezbollahu urządzeń elektronicznych zostały zarejestrowane na nagraniu. Według libańskich władz, we wtorkowych i środowych wybuchach zginęło kilkadziesiąt osób, a kilka tysięcy zostało rannych.

Eksplozje urządzeń elektronicznych w Libanie

W środę w stolicy Libanu doszło do serii wybuchów krótkofalówek. Według źródeł Reutersa urządzenia zostały zakupione przez Hezbollah około pięciu miesięcy temu, mniej więcej w tym samym czasie, co partia pagerów, które eksplodowały we wtorek.