"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć"
Świat

Kłęby dymu nad Dubajem. Tomasz: trzy rakiety zestrzelono nad naszym osiedlem

Dym nad Dubajem
Pociski widoczne w Dubaju
Źródło: Tomasz Adam Trusiuk/Kontakt24
W reakcji na amerykańskie i izraelskie naloty Iran wystrzelił pociski w kierunku Półwyspu Arabskiego. Jak donoszą mieszkańcy Dubaju, słychać huki, widać pociski i kłęby dymu.
Na Kontakt24 napisał do nas pan Tomasz, który od 11 lat mieszka w Dubaju. Zamieszkuje dzielnicę Jebel Ali.

- Pierwszy atak rakietowy był około godziny 14 naszego czasu (około 11 czasu polskiego - red.). Nikt jeszcze nie wiedział, o co chodzi. Godzinę temu miał miejsce kolejny atak. Trzy rakiety zestrzelono nad naszym osiedlem. Znajduje się ono siedem kilometrów w linii prostej od bazy USA w Jebel Ali. To była kanonada, wszystko się zatrzęsło. Moja żona pracuje w centrum w wieżowcu, niedaleko Burj Khalifa. Mówi, że z daleka widziała dym nad naszym osiedlem - relacjonował pan Tomasz.

Mężczyzna dodał, że na osiedlu nie ma schronów, a wielu mieszkańców zostało w domach.

Donald Trump
"Jedyne, czego chcę". Trump przemówił po ataku na Iran
Analiza ataku Izraela i USA na Iran
Tak wyglądały atak na Iran i odpowiedź reżimu [MAPY]
Protest przeciw USA i Izraelowi w Teheranie
"Reżimów nie zmienia się nalotami"

Dym i huki w Dubaju

W sobotę w dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju pojawiły się po południu kłęby dymu i ogień. Było tam słychać głośne huki, podobnie jak w innych częściach miasta - donosi Polska Agencja Prasowa.

Palm Jumeirah to zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami. Jest popularna wśród turystów. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.

Rozbłyski i dym widać też na nagraniu agencji Reuters:

Pociski i kłęby dymu nad Dunajem
Źródło: Reuters

Irańska agencja Fars przekazała, że Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie. CNN informował wcześniej o wybuchach słyszanych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również znajdują się amerykańskie bazy. Więcej na temat tych ataków >>>

Opracowali Filip Czerwiński, ak/lulu

Źródło: Kontakt24, PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

DubajZEABliski WschódIranUSAIzrael
