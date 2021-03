"Utknął w najbardziej kłopotliwy możliwy sposób". Wielki kontenerowiec zablokował Kanał Sueski

Łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym Kanał Sueski został we wtorek zablokowany przez wielki kontenerowiec. Płynący z Egiptu do Holandii Ever Given osiadł na mieliźnie podczas próby wykonania skrętu.

Kontenerowiec MV Ever Given, który pod panamską flagą płynął do Rotterdamu, osiadł na mieliźnie około sześć kilometrów na północ od południowego ujścia kanału w pobliżu miasta Suez, obszaru kanału o jednym pasie.

"Kanał Sueski jest zablokowany. Wielki kontenerowiec Ever Given utknął w najbardziej kłopotliwy możliwy sposób. Od kilku godzin wszystkie egipskie holowniki próbują go wyciągnąć" – napisał analityk Citizen Lab John Scott-Railton.

Do zdarzenia doszło we wtorek nad ranem. Statek został zbudowany w 2018 r., waży 200 tys. ton, ma 400 m długości oraz 59 m szerokości i jest tym samym jedną z największych pływających jednostek towarowych na świecie. Jest w stanie przewieźć 20 tys. kontenerów na raz.

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), firma, która obsługuje od strony technicznej Ever Given, przekazała, że nikomu z załogi nic się nie stało.

Operacja odholowania statku może zająć dwa dni

Firma żeglugowa Evergreen Marine Corp. z siedzibą na Tajwanie ujawniła AP, że kontenerowiec został zepchnięty przez silny wiatr po tym, jak wpłynął do Kanału Sueskiego z Morza Czerwonego. Egipscy meteorolodzy twierdzą, że we wtorek na tym obszarze wiał bardzo silny wiatr oraz wystąpiła burza piaskowa osiągająca w porywach 50 km/h.

Kontenerowiec osiadł na mieliźnie Reuters

Oprogramowanie do śledzenia trajektorii statków Refinitiv Eikon pokazało, że statkowi na ratunek przypłynęło siedem holowników. Anonimowy urzędnik egipski przekazał AP, że operacja odholowania statku może zająć dwa dni.

"Największy statek, jaki kiedykolwiek osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim"

Na Morzu Śródziemnym i Morzu Czerwonym gromadzą się kolejne statki i kontenerowce oczekujące na możliwość pokonania wąskiego kanału. Blokada znacznie spowolniła ruch pięciu innych tankowców transportujących gaz ziemny - poinformowała firma Kpler, zajmująca się analizą danych. - Z pięciu statków, trzy płyną do Azji a dwa do Europy. Jeśli blokada będzie trwała do końca tego tygodnia, opóźni to dostawy gazu ziemnego od 15 tankowców - wyjaśniła analityk Kpler Rebecca Chia.

Kanał Sueski zablokowany przez ogromny kontenerowiec Reuters

Dr Sal Mercogliano, historyk morski z Karoliny Północnej w USA, przekazał BBC, że incydenty takie jak ten zdarzały się bardzo rzadko, ale mogą mieć "ogromne konsekwencje dla światowego handlu". - Jest to największy statek, jaki kiedykolwiek osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim - powiedział. - Jeśli nie będą w stanie go wyciągnąć w czasie wysokiej fali, będą musieli zacząć usuwać ładunek - dodał.

Kanał Sueski otwarto w 1869 r. i jest to kluczowa trasa, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą. Szacuje się, że ok. 10 proc. światowego handlu przepływa właśnie tą trasą. W 2015 r. władze egipskie zakończyły renowację kanału, który rozbudowano tak, by mogły nim swobodnie płynąć największe statki świata. Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie przed wpłynięciem na nową część trasy.

Autor:asty, pp/kg

Źródło: BBC, PAP