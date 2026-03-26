Dziwne nagrania na kontach Białego Domu. Jedno z nich zniknęło

Donald Trump udostępnił film AI o Gazie. Michał Sznajder komentuje Źródło: TVN24

Pierwszy film, opublikowany około 21:15 czasu lokalnego na Instagramie Białego Domu [około 3 nad ranem w Polsce - red.], najwyraźniej został nagrany smartfonem, z kamerą skierowaną na czyjeś stopy. W czterosekundowym nagraniu słychać kobiecy głos pytający: "Wkrótce premiera, prawda?" - donosi CNBC.

Klip miał zniknąć po około 90 minutach od publikacji. Wkrótce na X i Instagramie pojawił się kolejny czterosekundowy film, na którym niewiele widać. W jednej z klatek migoczącego czarnego ekranu można dostrzec amerykańską flagę. W tle słychać dźwięk przychodzącej wiadomości. Post zawiera emotikony smartfona i dźwięku.

— The White House (@WhiteHouse) March 26, 2026

Do tej pory Biały Dom nie skomentował nagrań. Kontekst publikacji postów pozostaje niewyjaśniony.

Zastanawiające wpisy Trumpa i Białego Domu

Na oficjalnych kontach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego administracji pojawiały się dotąd inne nietypowe publikacje, w tym często z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Część z nich wyśmiewała lub uderzała w przeciwników politycznych Trumpa, np. wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Inne budziły kontrowersje i poważne wątpliwości ze względu na m.in. przedstawianie byłego prezydenta Baracka Obamy i jego żony w rasistowski sposób.

OGLĄDAJ: Tomczyk: Węgry prowadzą dzisiaj politykę nie tylko prorosyjską, ale w zasadzie antypolską