Dziwne nagrania na kontach Białego Domu. Jedno z nich zniknęło

Pierwszy film, opublikowany około 21:15 czasu lokalnego na Instagramie Białego Domu [około 3 nad ranem w Polsce - red.], najwyraźniej został nagrany smartfonem, z kamerą skierowaną na czyjeś stopy. W czterosekundowym nagraniu słychać kobiecy głos pytający: "Wkrótce premiera, prawda?" - donosi CNBC.
Klip miał zniknąć po około 90 minutach od publikacji. Wkrótce na X i Instagramie pojawił się kolejny czterosekundowy film, na którym niewiele widać. W jednej z klatek migoczącego czarnego ekranu można dostrzec amerykańską flagę. W tle słychać dźwięk przychodzącej wiadomości. Post zawiera emotikony smartfona i dźwięku.
Do tej pory Biały Dom nie skomentował nagrań. Kontekst publikacji postów pozostaje niewyjaśniony.
Zastanawiające wpisy Trumpa i Białego Domu
Na oficjalnych kontach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego administracji pojawiały się dotąd inne nietypowe publikacje, w tym często z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Część z nich wyśmiewała lub uderzała w przeciwników politycznych Trumpa, np. wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Inne budziły kontrowersje i poważne wątpliwości ze względu na m.in. przedstawianie byłego prezydenta Baracka Obamy i jego żony w rasistowski sposób.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL