Świat

Lukratywne awanse dzieci kremlowskiej elity

|
Ksenia Szojgu. Napis na jej czapce głosi "Cała w ojca"
Ksenia Szojgu. Napis na jej czapce głosi "Cała w ojca"
Źródło: MAXIM SHIPENKOV/PAP/EPA
Córka Siergieja Szojgu i syn Dmitrija Miedwiediewa, niegdyś bliskich współpracowników Władimira Putina, odsuniętych przez niego niejako w cień, będą piastować nowe stanowiska. Ksenia Szojgu zajmie się metalami rzadkimi na Syberii. Ilja Miedwiediew - innowacjami w partii Jedna Rosja. Co mogą oznaczać ich nowe role? I co robią dzieci innych kremlowskich oficjeli?
Młodsza córka byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, Ksenia, ma 35 lat. Jest absolwentką "kuźni dyplomatów" - Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGiMO). Zna języki angielski i chiński.

Niezależne radio Echo Moskwy w sylwetce poświęconej Kseni podało, że jej działalność publiczna zaczęła się w 2013 roku od Wyścigu Bohaterów, masowego biegu z przeszkodami na poligonie Alabino w obwodzie moskiewskim. Imprezę zorganizował resort obrony, którym kierował jej ojciec. Siergiej Szojgu osobiście dopingował uczestników biegu okrzykami: "Brawo! Armia czeka!". Tory zbudowane na potrzeby wyścigu zostały wykorzystane przez wojsko do ćwiczeń.

Ksenia Szojgu nie poszła w ślady ojca i nie związała się z wojskiem, ale nie przestała biegać. W 2020 roku została przewodniczącą Rosyjskiej Federacji Triathlonu.

Ścieżkę zawodową Ksenia zaczynała od stażu w banku, była doradczynią w agencjach rządowych, zajmowała się projektami inwestycyjnymi i infrastrukturalnymi, realizowanymi przy wsparciu państwa. Teraz została szefową funduszu rozwoju innowacyjnego Dolina Mendelejewa. Ma rządzić instytucją, która zajmuje się poszukiwaniem i przetwarzaniem metali ziem rzadkich wydobywanych w regionie rzek Angara i Jenisej na Syberii.

Rozporządzenie w sprawie nominacji Kseni zostało podpisane przez premiera Michaiła Miszustina 2 lutego. Ma ona nadzorować "planowanie strategiczne i operacyjne", a także pozyskiwać inwestorów.

Nie wszystkim to się spodobało. "Co za wszechstronna osobowość! I na pewno zna się na metalach ziem rzadkich!" - ironizował propagandowy i prowojenny kanał na Telegramie "Dwa Majora".

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
