Lukratywne awanse dzieci kremlowskiej elity

Młodsza córka byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, Ksenia, ma 35 lat. Jest absolwentką "kuźni dyplomatów" - Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGiMO). Zna języki angielski i chiński.
Niezależne radio Echo Moskwy w sylwetce poświęconej Kseni podało, że jej działalność publiczna zaczęła się w 2013 roku od Wyścigu Bohaterów, masowego biegu z przeszkodami na poligonie Alabino w obwodzie moskiewskim. Imprezę zorganizował resort obrony, którym kierował jej ojciec. Siergiej Szojgu osobiście dopingował uczestników biegu okrzykami: "Brawo! Armia czeka!". Tory zbudowane na potrzeby wyścigu zostały wykorzystane przez wojsko do ćwiczeń.
Ksenia Szojgu nie poszła w ślady ojca i nie związała się z wojskiem, ale nie przestała biegać. W 2020 roku została przewodniczącą Rosyjskiej Federacji Triathlonu.
Ścieżkę zawodową Ksenia zaczynała od stażu w banku, była doradczynią w agencjach rządowych, zajmowała się projektami inwestycyjnymi i infrastrukturalnymi, realizowanymi przy wsparciu państwa. Teraz została szefową funduszu rozwoju innowacyjnego Dolina Mendelejewa. Ma rządzić instytucją, która zajmuje się poszukiwaniem i przetwarzaniem metali ziem rzadkich wydobywanych w regionie rzek Angara i Jenisej na Syberii.
Rozporządzenie w sprawie nominacji Kseni zostało podpisane przez premiera Michaiła Miszustina 2 lutego. Ma ona nadzorować "planowanie strategiczne i operacyjne", a także pozyskiwać inwestorów.
Nie wszystkim to się spodobało. "Co za wszechstronna osobowość! I na pewno zna się na metalach ziem rzadkich!" - ironizował propagandowy i prowojenny kanał na Telegramie "Dwa Majora".