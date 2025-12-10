Rosjanie chwalą "gościnność" Amerykanów. Pokazali zdjęcie

- Zdjęciem republikańskiej kongresmenki i dyplomatycznego przedstawiciela Kremla ze spotkania na Kapitolu pochwaliła się rosyjska ambasada.
- Anna Paulina Luna nie kryje swoich antyukraińskich i prorosyjskich poglądów.
- Kilka miesięcy temu republikanka otrzymała prezenty od wysłanników Władimira Putina.
Ambasador Rosji w Waszyngtonie Aleksandr Darczijew pojawił się na bożonarodzeniowym przyjęciu organizowanym w siedzibie Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jak przekazała rosyjska ambasada, Darczijew otrzymał zaproszenie od republikańskiej kongresmenki.
"Na zaproszenie Anny Pauliny Luny ambasador Darczijew złożył wizytę na jej świątecznym przyjęciu na Kapitolu. Cudowne wydarzenie z ciepłą atmosferą i wyjątkową gościnnością" - napisała w mediach społecznościowych rosyjska ambasada. Wpis w serwisie X udostępniła Luna.
Darczijew został mianowany na rosyjskiego ambasadora na początku marca. Rosyjska ambasada w Waszyngtonie nie była obsadzona od października 2024 roku.
Spotkania Luny z Rosjanami i osobliwe prezenty
W połowie października Luna, która zasiada w Izbie Reprezentantów jako przedstawicielka Florydy, informowała, że ambasador Darczijew przekazał jej radzieckie raporty na temat zabójstwa prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego w 1963 roku. Zapowiadała wówczas, że dokumenty zostaną udostępnione opinii publicznej, "jak najszybciej to możliwe" i podziękowała rosyjskiej ambasadzie.
Luna spotkała się później w październiku z Kiriłłem Dmitrijewem, wysłannikiem Kremla, w Miami na Florydzie. Było to dzień po jego spotkaniu ze Steve'em Witkoffem, któremu prezydent USA Donald Trump powierzył negocjacje z Rosją mające zakończyć wojnę w Ukrainie.
Dmitrijew po powrocie do Rosji - jak napisał wówczas Biełsat - pochwalił się odwiedzinami u kongresmenki. Na filmie udostępnionym przez rosyjską agencję TASS widać, jak Rosjanin wręcza Lunie bukiet kwiatów, ale też bombonierkę z wybranymi cytatami Władimira Putina.
Wysłannik Kremla mówił na nagraniu, że jeden z cytatów brzmi: "Ważne jest, aby utrzymywać dialog z Rosją i mamy nadzieję, że ten dialog będzie owocny i kontynuowany". Biełsat zwrócił jednak uwagę, że na opakowaniu widnieją inne myśli Putina, np.: "prowadzenie dialogu z Rosją z pozycji siły jest bezużyteczne".
"Obdarowana mogła też poznać inne mądrości, np.: 'Granice Rosji nigdzie się nie kończą', 'Jeśli bójka jest nieunikniona, trzeba bić pierwszym' czy tajemnicze: 'Im mniej zębów, tym bardziej lubisz kaszę'" - pisał portal Biełsatu.
Wizyta Dmitrijewa w USA odbyła się krótko po nałożeniu przez Stany Zjednoczone sankcji na rosyjskie koncerny naftowe.
Krytyczka Ukrainy i ulubienica Kremla
Polityczka republikanów publicznie krytykuje Ukrainę i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz opowiada się za ociepleniem relacji amerykańsko-rosyjskich. We wtorek w serwisie X wezwała do wstrzymania "wysyłania dolarów z amerykańskich podatków do Ukrainy", ponieważ - według niej - w tym państwie dochodzi do "prześladowań chrześcijan".
Podobne antyukraińskie wpisy Luna publikowała m.in. w poniedziałek, kiedy oskarżyła Zełenskiego o "odmowę odpowiedzi na propozycję pokojową prezydenta" Trumpa i nazwała "przerażającym" finansowanie Kijowa przez Kongres USA, wskazując na aferę korupcyjną w Ukrainie.
Twierdzenia Luny na temat Ukrainy powielają się z rosyjską propagandą. Więcej o fałszywych tezach Kremla dowiesz się w Konkret24.
Portal Biełsatu zwrócił uwagę, że "rosyjska propaganda zaczęła aktywnie promować działalność Luny" przed październikową wizytą Dmitrijewa w USA, a państwowa rosyjska agencja RIA Nowosti w tamtym miesiącu opublikowała aż 44 artykuły, w których pojawiała się kongresmenka.
Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" poinformował w poniedziałek, że działacze skrajnie prawicowej, radykalnej i szowinistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) odbywają wizyty w USA z przedstawicielami Partii Republikańskiej na zaproszenie Luny.
