Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Są ranni
Agenci Secret Service patrolujący okolice Białego Domu zidentyfikowali mężczyznę, którego zastępca dyrektora jednostki Matthew Quinn, określił jako "osobę podejrzaną o posiadanie broni palnej".
Po tym, jak podeszli do niego funkcjonariusze, zaczął uciekać i oddał strzały w ich kierunku - powiedział Quinn na konferencji prasowej. W wyniku strzelaniny postrzelony został podejrzany oraz przypadkowy nastoletni przechodzeń. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Jak pisze Reuters, w związku ze strzelaniną w Białym Domu wprowadzono chwilowo procedurę zamknięcia i izolacji. Przebywał tam wtedy prezydent Donald Trump.
Chwilę przed incydentem przejeżdżała obok kolumna pojazdów z wiceprezydentem J.D. Vancem, lecz nic nie wskazuje, by miało to związek ze strzelaniną. Nie ma śladów tego, by podejrzany zamierzał zbliżyć się do kolumny Vance'a - powiedział zastępca dyrektora Secret Service.
Znów strzały w Waszyngtonie
W ostatnich dniach organy ścigania w stolicy USA są w stanie gotowości po strzelaninie podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu pod koniec ubiegłego miesiąca, w związku z którą aresztowano mężczyznę.
Quinn został zapytany, czy poniedziałkowy incydent był powiązany z "innymi niedawnymi zamachami" na życie prezydenta Donalda Trumpa. - Nie wiem, czy atak był wymierzony w prezydenta, ale się dowiemy - odpowiedział Quinn.
