Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Są ranni

|
Strzelanina w pobliżu Białego Domu
Strzelanina w pobliżu Białego Domu
Źródło: TVN24
W pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny. Agenci Secret Service natknęli się na uzbrojonego i "podejrzanego osobnika", a kiedy chcieli go zatrzymać, ten otworzył ogień w ich kierunku. Został postrzelony podczas próby ucieczki. Ranna jest też inna osoba.

Agenci Secret Service patrolujący okolice Białego Domu zidentyfikowali mężczyznę, którego zastępca dyrektora jednostki Matthew Quinn, określił jako "osobę podejrzaną o posiadanie broni palnej".

Po tym, jak podeszli do niego funkcjonariusze, zaczął uciekać i oddał strzały w ich kierunku - powiedział Quinn na konferencji prasowej. W wyniku strzelaniny postrzelony został podejrzany oraz przypadkowy nastoletni przechodzeń. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak pisze Reuters, w związku ze strzelaniną w Białym Domu wprowadzono chwilowo procedurę zamknięcia i izolacji. Przebywał tam wtedy prezydent Donald Trump.

Chwilę przed incydentem przejeżdżała obok kolumna pojazdów z wiceprezydentem J.D. Vancem, lecz nic nie wskazuje, by miało to związek ze strzelaniną. Nie ma śladów tego, by podejrzany zamierzał zbliżyć się do kolumny Vance'a - powiedział zastępca dyrektora Secret Service.

Klatka kluczowa-407821
Służby na miejscu strzelaniny w Waszyngtonie
Źródło: Reuters

Znów strzały w Waszyngtonie

W ostatnich dniach organy ścigania w stolicy USA są w stanie gotowości po strzelaninie podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu pod koniec ubiegłego miesiąca, w związku z którą aresztowano mężczyznę.

Quinn został zapytany, czy poniedziałkowy incydent był powiązany z "innymi niedawnymi zamachami" na życie prezydenta Donalda Trumpa. - Nie wiem, czy atak był wymierzony w prezydenta, ale się dowiemy - odpowiedział Quinn.

Ile sekund zajęła ewakuacja Donalda Trumpa, J.D. Vance'a i Marco Rubio?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ile sekund zajęła ewakuacja Donalda Trumpa, J.D. Vance'a i Marco Rubio?

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
USABiały Dom
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wartość klubu mocno w górę. Najbardziej pomógł Pietuszewski
EUROSPORT
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
alkomat policja noc wieczór
Pięć zakazów to dla tego kierowcy za mało
WARSZAWA
Zatrzymanie statku Jin Hui na Bałtyku przez szwedzką straż przybrzeżną
Kapitan statku floty cieni aresztowany. Dwa zarzuty
Świat
pap_20100404_0ZN
Po północy kontroli się nie spodziewał, ukrył się za własnym autem
WARSZAWA
Rosyjscy żołnierze
Rosja traci więcej żołnierzy, niż mobilizuje. Piąty miesiąc z rzędu
Świat
Przemysław Czarnek w Piotrkowie Trybunalskim
Czarnek "jak kaznodzieja albo lokalny proboszcz". "Problemy sprowadza do wojny kulturowej"
Polska
Matura 2026
Ruszyły matury, Ukraina wstrzyma ogień, list gończy za adwokatem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Deszcz i gwałtowne burze z gradem. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Wu Yize mistrzem świata. Sheffield zobaczyło narodziny gwiazdy
EUROSPORT
Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi, 4 maja 2026 roku
Siły USA zatopiły sześć irańskich łodzi w cieśninie Ormuz
Świat
Panorama Dubaju
Pierwszy alarm od czasu rozejmu. Władze: przechwyciliśmy rakiety, pociski i drony
Świat
imageTitle
Świątek, Fręch i Linette już wiedzą, kiedy zagrają pierwsze mecze w Rzymie
EUROSPORT
samolot1
Samolot spadł niedługo po starcie. Nagranie
Świat
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Uciekał przed policją, spadł z trzeciego piętra, nie przeżył
WARSZAWA
Nawałnica, burze
Załamanie pogody. W tych regionach mogą pojawić się alarmy
METEO
Zondacrypto
Media: KNF alarmowała wcześniej. Co się stało ze śledztwem?
BIZNES
imageTitle
Sukces miał na wyciągnięcie ręki. Został zwolniony
EUROSPORT
Awaria tramwaju przy Okopowej
Zepsuty tramwaj zablokował torowisko
WARSZAWA
Szymon Hołownia
Gawkowski: ufam słowom Hołowni
FAKTY PO FAKTACH
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń, usterka pociągu, wypadek. Seria zdarzeń na kolei
WARSZAWA
Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana
Tunel już jest. Szykują się do poszerzenia drogi
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia
Świat
imageTitle
Lechia nie potrafi wyjść z dołka. Efektowny hat-trick napastnika Radomiaka
EUROSPORT
Pioruny, burze, noc
Nocą lokalnie może się błyskać
METEO
pc
Zgorzelski: To naród zdecydował. Pan prezydent raczy zapominać
KROPKA NAD I
Samsung
Pozostawił spadek wart dziesiątki miliardów. Taki podatek zapłaciła rodzina
BIZNES
Fakty po faktach - Marcin Mastalerek
Kaczyński "dowiezie" partię do wyborów? Mastalerek: robi wszystko, żeby się nie udało
FAKTY PO FAKTACH
Pożar
Strażacy walczą z potężnym pożarem buszu
METEO
imageTitle
Do dziesięciu razy sztuka. Polak pokonał wielokrotnego mistrza świata
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica