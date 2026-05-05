Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Są ranni Oprac. Adam Styczek |

Strzelanina w pobliżu Białego Domu Źródło: TVN24

Agenci Secret Service patrolujący okolice Białego Domu zidentyfikowali mężczyznę, którego zastępca dyrektora jednostki Matthew Quinn, określił jako "osobę podejrzaną o posiadanie broni palnej".

Po tym, jak podeszli do niego funkcjonariusze, zaczął uciekać i oddał strzały w ich kierunku - powiedział Quinn na konferencji prasowej. W wyniku strzelaniny postrzelony został podejrzany oraz przypadkowy nastoletni przechodzeń. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak pisze Reuters, w związku ze strzelaniną w Białym Domu wprowadzono chwilowo procedurę zamknięcia i izolacji. Przebywał tam wtedy prezydent Donald Trump.

Chwilę przed incydentem przejeżdżała obok kolumna pojazdów z wiceprezydentem J.D. Vancem, lecz nic nie wskazuje, by miało to związek ze strzelaniną. Nie ma śladów tego, by podejrzany zamierzał zbliżyć się do kolumny Vance'a - powiedział zastępca dyrektora Secret Service.

Służby na miejscu strzelaniny w Waszyngtonie Źródło: Reuters

Znów strzały w Waszyngtonie

W ostatnich dniach organy ścigania w stolicy USA są w stanie gotowości po strzelaninie podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu pod koniec ubiegłego miesiąca, w związku z którą aresztowano mężczyznę.

Quinn został zapytany, czy poniedziałkowy incydent był powiązany z "innymi niedawnymi zamachami" na życie prezydenta Donalda Trumpa. - Nie wiem, czy atak był wymierzony w prezydenta, ale się dowiemy - odpowiedział Quinn.

