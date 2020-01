Dwaj zakażeni koronawirusem Japończycy nie mieli żadnych objawów

Jak pisze agencja Reutera, w sumie w grupie 206 Japończyków znalazły się trzy osoby zainfekowane koronawirusem. Jedna z nich miała jednak objawy chorobowe. Ich brak u dwóch pozostałych Japończyków to potencjalnie bardzo poważny problem w okresie, w których służby na całym świecie starają się określić możliwości koronawirusa i przewidzieć zasięg epidemii.

Rozwój koronawirusa od 22 do 30 stycznia do godz. 3 nad ranem (czasu polskiego)

W ciągu ośmiu dni od 22 do 30 stycznia zanotowano wzrost z ponad 500 do prawie 8000 zakażeń. 170 osób zmarło w Chinach. W kilkunastu innych krajach chorych jest ponad 100 osób. Żadna z nich nie zmarła.

Przedstawiciel japońskiego resortu zdrowia cytowany przez Reutera przekazał, że nie jest jasne, czy osoby zakażone koronawirusem i niemające jego symptomów są w stanie zarazić inne. Wciąż wiadomo tylko, że samo przenoszenie go z człowieka na człowieka jest możliwe. Okres inkubacji wynosi do 14 dni.

PAP/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT

Na czwartkowym posiedzeniu komitet kryzysowy WHO ma zdecydować, czy koronawirus stanowi zagrożenie na skalę międzynarodową.

- W ciągu ostatnich kilku dni niepokoi nas rozprzestrzenianie się wirusa zwłaszcza w niektórych krajach, zwłaszcza przekazywanie go między ludźmi. Choć liczby poza Chinami są wciąż stosunkowo małe, to istnieje potencjał o wiele większej epidemii - dodał dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, który w środę wrócił z Pekinu.