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PILNE

Dron uderzył w ciężarówkę przy granicy z Polską. Szef MSZ Ukrainy zabrał głos

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Przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin
Ołeh Biłecki o uderzeniu drona przy granicy z Polską
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP
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Około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę - wynika z informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha napisał, że "terror Putina puka bezpośrednio do drzwi UE i NATO".

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki poinformował, że w nocy funkcjonariusze otrzymali informację od strony ukraińskiej, że w odległości około 800 metrów od przejścia Dorohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę, która została zniszczona.

Dodatkowo, w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Hrebennem.

Sybiha: terror Putina u drzwi UE i NATO

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha napisał w serwisie X, że "barbarzyńskie rosyjskie ataki w pobliżu przejścia granicznego między Ukrainą a Polską w Jagodzinie to nie tylko kolejna odsłona agresji wymierzonej w nasze granice państwowe". "To terror (przywódcy Rosji Władimira) Putina, który puka bezpośrednio do drzwi UE i NATO" - dodał.

"Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

Sybiha zaapelował do sojuszników o natychmiastową reakcję w postaci sankcji wymierzonych w "agresywny reżim Putina". "Sprawcie, by Moskwa odczuła konsekwencje swojego terroru. Potrzebne są nie połowiczne rozwiązania, lecz bezkompromisowe i zdecydowane kroki. Całkowite embargo handlowe. Całkowity zakaz wjazdu. Kompleksowe sankcje wobec rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego" - zaznaczył.

"Putin musi zrozumieć, że na jego barbarzyństwo odpowiecie stanowczymi działaniami, które podniosą koszty prowadzenia wojny do poziomu, który będzie dla niego nie do zaakceptowania. To jedyny sposób, by go powstrzymać" - podkreślił Sybiha.

Alert RCB

Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w niedzielę po godzinie 4 nad ranem alert RCB o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy i operowaniu polskiego lotnictwa. Następnie ostrzeżenie o zagrożeniu atakiem z powietrza trafiło do mieszkańców sześciu powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego. W tych powiatach zostały uruchomione syreny alarmowe.

Alert RCB o zagrożeniu z powietrza trwał kilkadziesiąt minut i został odwołany około godziny 5.

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaPolskaPrzejście graniczne
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