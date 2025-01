Po tym, jak amerykański wywiad ustalił, że Rosjanie chcą wysyłać ładunki wybuchowe w samolotach transportowych, wysocy urzędnicy Białego Domu uruchomili szereg kanałów komunikacji, by przestrzec Władimira Putina przed takim działaniem - pisze "New York Times". Dziennik twierdzi, że ostrzeżenie dotarło do rosyjskiego dyktatora i wydaje się, że przyniosło zamierzony efekt - fala pożarów w Europie przynajmniej na razie ustała. Nie jest jednak jasne, czy Putin nakazał wstrzymanie prac i na jak długo.

Jak pisze w poniedziałkowej publikacji "New York Times", po tym, jak latem zaczęło dochodzić do samozapłonów podejrzanych paczek na lotniskach w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce - w USA i Europie mnożyły się podejrzenia, że za sabotażem stała Rosja .

"Pytanie brzmiało, jak wysłać ostrzeżenie do jedynego człowieka, który mógłby to powstrzymać: prezydenta Rosji Władimira W. Putina" - czytamy w artykule Davida E. Sangera.

Rosyjskie "testy" i samozapalające się paczki

W sierpniu Mayorkas wprowadził nowe ograniczenia dotyczące kontroli ładunków wysyłanych do Stanów Zjednoczonych. W październiku - gdy ostrzeżenia w tym związane znów pojawiły się na tapecie - po cichu naciskał na najwyższych rangą dyrektorów największych linii lotniczych kursujących do Stanów Zjednoczonych, aby przyspieszyli działania w celu zapobieżenia katastrofie w powietrzu. Jak zauważa dziennik, niektóre z tych środków ostrożności zostały wówczas ujawnione, inne nie.

"Potrzeba było wielu ścieżek, aby wiadomość dotarła do uszu Putina i została zrozumiana"

Jednocześnie urzędnicy w Białym Domu zastanawiali się, czy Putin wydał rozkaz do takich działań, czy był świadomy planów sabotażowych, czy też był trzymany w niewiedzy. Wówczas podjęto znaczne wysiłki, aby przestrzec go i aby położył kres rosyjskim planom.

"Sięgając po strategie opracowane po raz pierwszy w październiku 2022 r. - kiedy Stany Zjednoczone uważały, że Rosja rozważa zdetonowanie broni jądrowej na Ukrainie - Biden wydelegował swojego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana i dyrektora CIA Williama Burnsa, aby wysłali serię ostrzeżeń do najważniejszych współpracowników Putina. Jak relacjonował jeden z wysokich rangą urzędników, potrzeba było wielu ścieżek, aby wiadomość dotarła do uszu Putina i została zrozumiana" - czytamy.

"Sednem ostrzeżenia było to, że jeśli sabotaż doprowadzi do masowych ofiar w powietrzu lub na ziemi, Stany Zjednoczone pociągną Rosję do odpowiedzialności za 'pozwalanie na terroryzm'. Sullivan i Burns nie sprecyzowali, jaka to będzie odpowiedź, ale jasno dali do zrozumienia, że ​​przeniesie ona wojnę toczącą się w cieniu między Waszyngtonem a Moskwą na nowy poziom" - dowiadujemy się z tekstu.